Efraín Juárez revela la fórmula secreta que utilizó para ayudar a Pumas a fichar a Keylor Navas

Los Pumas rompieron el mercado de fichajes con la contratación de Keylor Navas, el que podría ser el mejor portero en la historia de la Concacaf, para darle mayor seguridad al arco de los felinos después de la salida de Alex Padilla.

Efraín Juárez, actual técnico del Club Universidad, relató los momentos de tensión que vivió junto a la directiva auriazul durante las negociaciones con Newell’s Old Boys para poder hacerse de los servicios del arquero costarricense.

El técnico mexicano ha estado encantado con la llegada de Navas a su equipo, pues los videos que ha publicado el equipo capitalino muestran que el guardameta campeón de Champions League es un líder nato dentro y fuera de la cancha, además de ser el capitán que los Pumas necesitaban.

De esta forma se concretó el fichaje de Keylor Navas con los Pumas

Efraín Juárez fue invitado por Ricardo Peláez para participar en el podcast “Futbol de cabeza”, donde habló de diferentes temas del equipo, su formación como técnico en Europa y la llegada de Keylor Navas al conjunto Universitario.

“El club hizo una gestión con la que no dormíamos; todos estuvimos involucrados en eso, cada quien aportaba desde su trinchera”, expresó el estratega mexicano.

De igual manera, platicó que convencer a Keylor Navas con el proyecto que tienen los Pumas fue otro factor para endulzar el oído del arquero.

“¿Cómo puedo hacer que Mbappé se interese en Pumas? Pues contándole el proyecto, para empezar, explicándole qué queremos. Lo de Keylor fue gestión y él también se convenció de que dijo ‘yo me voy’”, platicó Efraín Juárez.

¿Cuál será el rival de los Pumas después de la Fecha FIFA de septiembre?

Los Pumas realizaron un gran mercado de fichajes, contratando jugadores como Keylor Navas, Aaron Ramsey, José Juan Macías, Pedro Vite, Álvaro Angulo y Alan Medina, pero aún tienen mucho que trabajar para mejorar su rendimiento en el Apertura 2025.

Los auriazules suman una victoria, tres empates y dos derrotas en seis jornadas, consiguiendo seis puntos de 18 posibles, un número bastante bajo para la escuadra auriazul. Después de la Fecha FIFA de septiembre, los Pumas tendrán un partido donde podrían sacar los tres puntos, ya que se medirán ante el Mazatlán.

Los Universitarios tienen que aprovechar el encuentro de la Jornada 8 ante los Cañoneros para sacar los tres puntos, ya que en la fecha que sigue tendrán que recibir en el Olímpico Universitario a los Tigres, uno de los mejores equipos del certamen.

