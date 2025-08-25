Pumas tomaría medidas muy drásticas por los malos resultados en la Liga MX y Efraín Juárez sería el principal afectado

Los movimientos en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México estarían lejos de terminar, pues el mercado de fichajes en el futbol azteca cierra el 12 de septiembre y parece que el cuadro felino tendría dos salidas.

En primer lugar, y un movimiento del que se viene hablando desde hace semanas, el peruano Piero Quispe tendría opciones para salir del cuadro universitario, algo que sería clave para darle entrada a otro refuerzo para el Torneo Apertura 2025.

De acuerdo con información de Récord, Piero Quispe tiene un par de ofertas y esta semana sería clave para que el exjugador del Club Universitario de Deportes pueda tener otro rumbo en su carrera, aunque por el momento no se revelaron los nombres de los equipos.

Piero llegó en enero de 2025 y ha jugado 70 duelos como elemento de los Pumas, pero su llegada no ha correspondido con las expectativas que querían, ya que solo tienen cinco goles y dos asistencias, además que en la U de Perú era una de las estrellas.

Dos jugadores podrían salir de Pumas

Además, según información del insider César Merlo, el cuadro portugués Club de Regatas Vasco da Gama realizó una oferta de al rededor de cinco millones de dólares por el defensor Nathan Silva. La escuadra sudamericana estaría negociando de manera acelerada por el zaguero.

Con este panorama, el afectado podría ser Efraín Juárez, quien no consigue los resultados esperados y la salida de dos elementos activos en su plantilla podrían cambiar su parado, en especial la de Nathan Silva, quien es titular y uno de los emblemas defensivos de los universitarios.

Sin embargo, la buena opción es que se dice que Pumas necesita liberar un cupo de un jugador No Formado en México para poder traer a otro delantero, que sería un ‘9′ extranjero y de calidad, lo que necesita el cuadro auriazul.

Los Pumas vienen de empatar 0-0 en un juego deslucido ante el Puebla. Lo más destacado del compromiso fue que debutó por fin el mediocampista galés Aaron Ramsey, quien participó como media punta, pero poco pudo hacer para sumar tres puntos.

También debutó Alan Mediana, quien llegó a media semana junto con el delantero José Juan Macías, quien todavía no se estrena y no hay fecha pues aunque comentó que estaba en su mejor forma física, no salió ni a la banca

aar