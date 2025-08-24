Pumas tiene gris empate ante Puebla en el debut de Aaron Ramsey en la Liga MX; resumen del partido

Una acción del Pumas vs Puebla, de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX

En un partido deslucido y con pocas llegadas de peligro, los Pumas de la UNAM empataron en casa 0-0 ante el Puebla, cotejo de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Aunque se dio el esperado debut del mediocampista galés Aaron Ramsey, el regreso del lateral Álvaro Angulo y la presentación de Alan Medina, el Club Universidad se mostró sin ideas ante un equipo que se dedicó a defender todo el compromiso.

¡Extra, extra! Finalmente debuta Aaron Ramsey con los Pumas#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/oBoapfY24n — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 25, 2025

Puebla tuvo en el banquillo al argentino Hernán Cristante, quien en su primer juego al mando de La Franja lanzó un planteamiento defensivo, con orden en su propio campo, líneas muy juntas y una gran cantidad de jugadores agrupados en tres cuartos de cancha.

Pumas tuvo la posesión del balón, pero no se pudo traducir en jugadas de gran peligro. Los universitarios no encontraron la llave para romper el candado que propuso el conjunto camotero, que para nada estaba disgustado con tener a sus 11 jugadores en su terreno de juego.

El regreso del lateral Álvaro Angulo le dio a los del Pedregal profundidad por la banda izquierda, además que había anotado el gol que significaba el 1-0, sin embargo, la anotación fue anulada porque Pedro Vite, el asistidor, estaba en posición adelantada momentos antes de sacar el centro.

¡La apagan el grito de gol a Pumas! Posición adelantada de Pedro Vite#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/do5s1AgIuo — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 25, 2025

A medida que los minutos avanzaban, la presión crecía en Pumas, pues tenían completo control del esférico, pero sus llegadas no terminaban cerca de la portería de Julio González, quien regresó a CU luego de salir de la plantilla felina por problemas con Gil Alcalá.

Las alarmas ya se prenden en Cantera para Efraín Juárez, pues de los 18 puntos posibles que podrían tener en el torneo tan solo suman seis, luego de dejar su foja en una victoria, tres empates y dos derrotas, que tienen al cuadro auriazul en la zona baja.

¡Puebla deja escapar la mejor oportunidad! Keylor apaga el peligro#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/n2EfBsc5IX — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 25, 2025

Keylor Navas fue clave, pues al 79 contuvo un remate de poder de Raúl Castillo, que fue la mejor jugada de peligro que tuvo La Franja en todo el partido. Aunque el disparo del ariete poblano salió a la zona del arquero, el costarricense no titubeó y evitó la caída de su marco.

Fue un día de debut en el Olímpico Universitario, pues el galés Aaron Ramsey, quien llegó desde antes del arranque del certamen, vio sus primeros minutos como el nuevo ‘10′ de Pumas ante el Puebla.

De los refuerzos que llegaron a media semana, Alan Mediana ingresó en el segundo tiempo y se presentó como elemento felino. Tuvo poca participación con el balón y no pudo impactar al resultado. El debut de José Juan Macías deberá esperar, pues aunque comentó que estaba en su mejor forma física, no salió ni a la banca.

