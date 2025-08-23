Liga MX: Resúmenes y goles de la Jornada 6 del Apertura 2025 (VIDEOS)

Sergio Ramos festeja su gol en la victoria de Monterrey sobre Necaxa.

Monterrey golea al Necaxa en el Gigante de Acero

El Monterrey consiguió su quinta victoria en el Apertura 2025 al golear 3-0 al Necaxa en el Estadio BBVA en la sexta jornada de la Liga MX.

Lucas Ocampos, Sergio Canales y Sergio Ramos fueron los autores de los tantos de Rayados en el cotejo efectuado en el Gigante de Acero.

Destacaron en el primer tiempo los vistosos goles de Lucas Ocampos y de Sergio Canales, quien al 21′ se lució con un gol olímpico.

El experimentado defensa español Sergio Ramos aumentó la ventaja para Monterrey en la parte complementaria con un penalti al minuto 59.

Tigres rescata punto agónico en Mazatlán

Tigres rescató un punto en su visita a Mazatlán, donde empató 2-2 en un juego que tuvo un cierre de alarido luego de que el árbitro le anuló un par de dianas a los universitarios en el tiempo de compensación.

Los Cañoneros, que se quedaron con 10 elementos desde el minuto 2 tras la expulsión de Bryan Colula, se fueron al frente al minuto 21 con gol de Facundo Almada.

El argentino Ángel Correa consiguió el empate para los de la UANL en la compensación del primer tiempo con un disparo de derecha.

Goool del Mazatlán!



Goool del Mazatlán!

¡Gool de Angel Correa!



¡Gool de Angel Correa!

El campeón del mundo esta atento al rebote y Tigres ya lo empata



EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/MTDf7hxXcu — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 24, 2025

¡Gool de Mazatlán!



Error de Brunetta y lo aprovecha Mazatlán para adelantarse en el marcador#MásAcciónMásDiversión #HartoFut@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/MIAi6mMkGU — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 24, 2025

¡Gool de Tigres!



Nico Ibañez la prende y mete el empate al minuto 99#MásAcciónMásDiversión #HartoFut



@CalienteSports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/ROVCQNj674 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 24, 2025

Pero Mazatlán recuperó la ventaja tan pronto comenzó la segunda mitad, luego de que Fábio anotó al 46′ con un derechazo.

El veterano André-Pierre Gignac había emparejado los cartones al minuto 93, pero el árbitro anuló la anotación por fuera de lugar.

Pero Nico Ibáñez apareció en el décimo minuto de compensación para empatar. El juego acabó luego de otro gol anulado a los Tigres, éste de Juan Purata, por posición adelantada tras una asistencia de Gignac.

León y Pachuca dividen unidades

El Pachuca sumó su segundo juego al hilo sin ganar al empatar 1-1 como visitante contra el León, en un juego en el que la Fiera terminó con un expulsado.

Los Tuzos tomaron la delantera con un tanto de penalti convertido por Oussama Idrissi al minuto 13.

Ismael Díaz empató el juego para el León, también con un gol desde el manchón penal, en la compensación del primer tiempo. Valentín Gauthier dejó a los Esmeraldas con uno menos al 79′.

EVG