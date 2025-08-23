Charlyn Corral rompe el silencio tras escalofriante patada en el Duelo de Estrellas (VIDEO)

Charlyn Corral rompió el silencio tras la fuerte patada que sufrió en el Duelo de Estrellas.

La delantera mexicana Charlyn Corral reapareció en sus redes sociales un día después de la terrible patada en la cara que sufrió en el Duelo de Estrellas entre la Liga MX Femenil y el Barcelona.

La futbolista del Pachuca externó su agradecimiento a todas las personas que le manifestaron su preocupación y apoyo luego del fuerte golpe en el rostro en el duelo celebrado en el Estadio Universitario.

Muchas gracias por sus buenos deseos en mi recuperación 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/qRW7WXtmv4 — Charlyn Corral (@CharlynCorral) August 23, 2025

“Hola afición, amigas, compañeras, medios de comunicación. Bueno, primero que nada quiero agradecerles el apoyo que me han dado. Muchas gracias por estar al pendiente de mí. Como saben, en el partido de ayer contra Barcelona tuve un pequeño percance, una jugada un poco peligrosa, pero bueno, hoy puedo comunicarles que todo está bien”, dijo Charlyn Corral.

La goleadora de las Tuzas dio la buena noticia de que la darían de alta tras haber pasado al quirófano, y aseguró que muy pronto estará de vuelta en las canchas.

“Ya pasé a quirófano hoy por la mañana, inclusive ya me van a dar de alta. Todo en orden, simplemente unos días de reposo, de descanso y sé que muy pronto estaré donde más me gusta, que es en las canchas. Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto”, concluyó su mensaje Charlyn Corral.

¿Cuándo volverá a jugar Charlyn Corral?

Charlyn Corral no dio a conocer con exactitud cuando podrá jugar nuevamente tras la escalofriante patada en la cara que le dio la defensa española Mapi León.

Habrá que esperar a que el Pachuca comparta el parte médico de la goleadora mexicana para saber cuándo estará de regreso en el terreno de juego.

Charlyn Corral forma parte de la plantilla del Pachuca en la Liga MX Femenil desde el Torneo Apertura 2021, procedente del Atlético de Madrid.

¿Cómo fue la patada que le dieron en la cara a Charlyn Corral?

Corría el minuto 14 del Duelo de Estrellas entre la Liga MX Femenil y el Barcelona cuando Mapi León, zaguera de las catalanas, le dio una patada en el rostro a Charlyn Corral.

La goleadora mexicana de 33 años de edad le ganó la disputa por el balón a la defensa española, quien le soltó una patada en la cara al momento que caía al césped.

Charlyn Corral comenzó a sangrar y preocupó a todas las futbolistas, que de inmediato pidieron el ingreso de las asistencias médicas.

