Mundial 2026: ¡Oficial! FIFA revela fecha en la que saldrán a la venta los boletos de TODOS los juegos

La FIFA dio a conocer la fecha en la que salen a la venta los boletos para todos los partidos del Mundial del 2026.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló que el próximo 10 de septiembre saldrán a la venta los boletos de todos los partidos del Mundial del 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

En sus redes sociales, el mandamás del organismo publicó un mensaje en el que sale acompañado de Pamela Bondi, la fiscal general de Estados Unidos.

“Con la venta de entradas para los 104 partidos a partir del miércoles 10 de septiembre de 2025, sin duda los aficionados de todo el mundo serán bienvenidos“, fue la parte del mensaje en el que el presidente de la FIFA reveló la fecha a partir de la cual estarán a la venta los boletos para todos los duelos del Mundial del 2026.

En ese mismo mensaje, Gianni Infantino le agradeció a Pamela Bondi su colaboración para la realización del magno evento, cuya mayor parte del mismo será en suelo estadounidense.

“Le agradecí una vez más su espíritu de colaboración ante millones de aficionados al futbol que disfrutan de la Copa Mundial de la FIFA en su hermoso país, Canadá y México“, escribió el mandamás de la FIFA.

¿Cuántos partidos habrá en el Mundial 2026?

El Mundial de la FIFA del 2026 tendrá un total de 104 partidos del 11 de junio al 19 de julio, cuando el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, reciba la gran final del torneo.

La Copa del Mundo del próximo año será la primera que se lleve a cabo en tres países y que cuenta con la participación de 48 selecciones.

La edición de Qatar 2022 fue la última con 64 juegos y la participación de 32 equipos, cantidad que hubo desde Francia 1998.

¿Cuántos juegos del Mundial 2026 serán por cada país sede?

Estados Unidos recibirá la mayor parte de juegos durante el Mundial del 2026, pues en dicho país habrá 78 partidos.

El vecino del norte recibirá encuentros en 11 ciudades, entre ellas Los Ángeles, Kansas City, Houston, Dallas, Nueva Jersey y Miami.

Por su parte, México y Canadá serán sede de 13 compromisos cada uno durante la celebración del Mundial del 2026.

