¡Exorbitantes precios! FIFA abre venta de boletos para juegos en México en el Mundial 2026

FIFA puso a la venta boletos para nueve juegos en México en el Mundial del 2026.

A falta de 10 meses para que comience el Mundial del 2026, la FIFA ya puso a la venta los boletos para algunos partidos del evento que se celebrarán en México, tanto en la capital del país como en Guadalajara y Monterrey, y los precios son exorbitantes.

En su sitio oficial, el organismo ya habilitó entradas para nueve de los 13 juegos que se realizarán en territorio mexicano. Los precios van desde los 34,700 pesos hasta los 130,000.

El boleto menos caro ($34,700) es para el duelo que se efectuará el 24 de junio en el Estadio BBVA, mientras que el de más elevado costo ($34,700) es para el correspondiente a dieciseisavos de final del 30 de junio en el Estadio Azteca.

Los elevados costos de los boletos de los juegos en México para el Mundial del 2026 generó polémica en redes sociales. Sin embargo, los mismos forman parte de los paquetes hospitality, que ofrecen beneficios como transporte, alimentación y lugares privilegiados.

Paquetes hospitality para juegos del Mundial 2026 en México

Los paquetes hospitality para los partidos que se celebren en México durante el Mundial 2026 pueden verse y adquirirse en el sitio fifaworldcup26.hospitality.fifa.com.

En dicho link se encuentran las opciones para los cuatro cotejos en Monterrey, en los que el precio más bajo es para el 24 de junio (34,700 pesos), en la zona denominada FIFA Pavillion.

En Guadalajara, el boleto más barato es para el partido del 11 de junio en el que se enfrentarán dos de los rivales de la Selección Mexicana en el Grupo A, el mismo día de la inauguración, con precio de 56,350 pesos.

Precios de partidos de juegos en México en paquetes hospitality para el Mundial 2026. ı Foto: Sitio oficial de la FIFA

Para los encuentros en el Estadio Azteca de la Ciudad de México solamente hay disponibles dos choques, el de primera fase del 17 de junio, con precios que van de los 73,400 pesos (Champions Club) a 108,600 (VIP), en tanto que para el juego de dieciseisavos de final del 30 de junio, el rango es de $78,500 (Champions Club) a $129,800 (VIP).

Ninguno de estos paquetes hospitality son de juegos de la Selección Mexicana, que tendrá actividad los días 11 (CDMX), 18 (Guadalajara) y 24 (CDMX) de junio en la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Cuándo comienza la venta de boletos en general para el Mundial 2026?

Las personas interesadas en comprar boletos generales para el Mundial del 2026 deben esperar al próximo 10 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo la primera fase de la venta.

Para ello te debes registrar en el portal de la FIFA y será de forma aleatoria y exclusiva para clientes con tarjeta VISA.

