México cierra con cuatro preseas en gimnasia

México concluyó su participación en gimnasia rítmica en los Juegos Panamericanos Jr. que se realizan en Asunción con una cosecha de cuatro medallas, gracias a los dos oros, una plata y un bronce obtenido ayer en esta disciplina en la justa que se lleva a cabo en Asunción. Ana Luisa Abraham se subió a lo más alto del podio en gimnasia rítmica de pelota con un acumulado de 24.000 puntos para quedar arriba de la estadounidense Natalie de la Rosa (23.750) y la brasileña Sarah Ferreira (23.450).

El conjunto nacional de gimnasia rítmica, integrado por Martha Coldwell, Ana Martínez, Fernanda Ramírez, Jaydi Novelo y Bárbara Ponce, se colgó la presea áurea en la prueba 5 pares de mazas al registrar una puntuación de 23.650 unidades. Las dirigidas por Citlali Quintá superaron a los representativos de Estados Unidos (23.000) y Brasil (22.800).

Este mismo equipo de gimnasia rítmica, además, se llevó el metal de plata en 5 aros, además de que Marijose Delgado conquistó la presea de bronce en la rutina de aro con 23.950 puntos.

La otra disciplina que entregó medallas el miércoles para México fue la natación. El equipo varonil conformado por Andrés Dupont, José Cano, Paulo Strehlke y David Medina se colgó la plata en los 4x200 metros libre con tiempo de 7:22.12 minutos.

Por su parte, Maximiliano Vega consiguió la insignia de bronce en los 400 metros estilo combinado, prueba en la que culminó en el tercer lugar con tiempo de 4:22.24 minutos.

Con los metales conseguidos ayer, la delegación de México se mantiene en la quinta posición del medallero con un total de 38 preseas, de las cuales ocho son de oro, 15 de plata y 15 de bronce y sigue peleando en la parte alta..