Así es el proceso para ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

Cada vez falta menos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y ya se conocen los pasos para ser uno de los voluntarios en alguna de las 16 sedes que hay para la justa internacional.

Mediante redes sociales se dio a conocer que el proceso para ser voluntario en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. "¡Llegó la hora! YA está abierto el registro para ser parte del Programa de Voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 26. ¡Inscríbete ya! Sé parte de este momento histórico", escribió la cuenta oficial de la sede de la CDMX.

¡Llegó la hora! YA está abierto el registro para ser parte del Programa de Voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 26™.



¡Inscríbete ya! sé parte de este momento histórico en#CiudadDeMéxico. 🌍⚽

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario en el Mundial 2026?

Entre los requisitos para ser voluntario del Mundial 2026 se encuentran la disponibilidad, edad, condiciones migratorias, idioma, capacitaciones y verificación. ​Lo primero es entrar a la página de la FIFA y llenar un formulario de inscripción que toma uno 20 minutos completar, después una evaluación en línea de unos 10 minutos, además de tu INE y una foto personal tamaño pasaporte.

Disponibilidad: Participa en hasta 8 turnos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Edad: La edad mínima requerida es de 18 años al momento de enviar la solicitud.

Condiciones: Deberás cumplir con los requisitos migratorios del país anfitrión

Idioma: Para México, inglés y español son deseables. Si sabes más idiomas mejor

Team Tryouts y capacitación: Asiste a pruebas y completa la capacitación de voluntarios.

Verificación: Deberás acceder a que se realice una verificación de antecedentes y pasarla.

It's finally here! Volunteer applications for the #FIFAWorldCup26 are NOW OPEN!



Apply now to be part of this once-in-a-generation opportunity. 🌍⚽🎉

Roles de los voluntarios durante el Mundial 2026

Gestión de acceso, quienes comprobarán acreditaciones y facilitarán el acceso.

Acreditación, quienes se aseguran que el personal las porte.

Controles de dopaje, que acompañan a los jugadores.

Catering

Derechos comerciales

Tecnología e innovación en el futbol

Operaciones para invitados

Tecnología de la información

Operaciones de los partidos

Operaciones de prensa

Servicios de arbitraje

Seguridad

Servicios al espectador

Sostenibilidad

Servicios a los equipos.

Gestión de entradas

Transporte

Operativo de televisión

Gestión de las sedes

Gestión del voluntariado

Si fuiste seleccionado la organización se pondrá en contacto contigo el registro que les proporcionaste y se comunicará si fuiste seleccionado y a qué sede fuiste asignado, además de las actividades que tendrás que realizar, todo esto semanas o meses antes de que inicie la Copa del Mundo 2026.

