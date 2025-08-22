Mikel Arriola estima una derrama de 3 mil millones de dólares en México para el Mundial 2026

Mikel Arriola habló de la derrama económica y la inversión en México con motivo del Mundial del 2026.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer que se espera una derrama económica de 3 mil millones de dólares en México con motivo del la celebración del Mundial del 2026.

El directivo reveló esta y otras cifras durante una conferencia en la que compartió las expectativas y oportunidades en el país de cara al magno evento, ponencia en la que también estuvieron Pablo Lemus y Samuel García, gobernadores de Jalisco y Nuevo León, de manera respectiva.

En su ponencia en el Hospicio Cabañas, Mikel Arriola indicó que el impacto que el Mundial del 2026 tendrá alcanza más 24 mil empleos generados en México.

El comisionado de la FMF también resaltó que los ingresos potenciales que habrá en el sector turístico serán superiores a los mil millones de dólares, con una derrama económica de 3 mil millones de dólares, cifra que supera en 235 por ciento lo generado en un fin de semana de Fórmula 1 en la Ciudad de México.

Inversión de las ciudades sedes en México en el Mundial 2026

Mikel Arriola también expuso la cantidad dinero que invertirán la CDMX, Monterrey y Guadalajara, las ciudades sedes de México para la Copa Mundial de la FIFA del 2026.

El comisionado de la FMF reveló que la capital de Jalisco invertirá un monto estimado de 385.1 millones de dólares para transporte, estadios aeropuertos y obras urbanas, principalmente.

Por su parte, la capital del país invertirá en esos mismos rubros 3 mil 194.8 millones de dólares, mientras que la capital de Nuevo León desembolsará 3 mil 866.2 millones de billetes verdes.

Impacto social y económico en México con motivo del Mundial 2026

Mikel Arriola dio a conocer en su ponencia que se espera la llegada de 5.5 millones de visitantes adicionales a México en el periodo mundialista 2026. Esta fue la cantidad de turistas que hubo en el país en entre enero y julio del 2024.

Históricamente, eventos como la Copa del Mundo generan un empuje económico temporal equivalente a 0.2-0.5 por ciento del PIB .

El comisionado de la FMF compartió que se proyecto un impulso positivo en la economía del país en el 2026 como consecuencia de las inversiones que se preveen en infraestructura, el aumento en el consumo y la derrama económica.

