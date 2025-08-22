Mundial 2026: Gianni Infantino le regala a Donald Trump el primer boleto para la final (VIDEO)

Gianni Infantino le obsequió a Donald Trump un boleto para la final del Mundial del 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le regaló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un boleto para la gran final del Mundial 2026, misma que se llevará a cabo el 19 de julio del próximo año.

El hecho ocurrió durante el anuncio oficial de que Washington será sede del sorteo para el magno evento el próximo 5 de diciembre.

“En septiembre empezaremos la venta de boletos y aquí le entregamos un boleto para la final a usted”, le dijo Gianni Infantino a Donald Trump al momento de darle el ticket en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

FIFA President Gianni Infantino presents @POTUS with the FIRST ticket to the 2026 World Cup Final.



"It's of course row one, seat one... it's ticket number 45/47." pic.twitter.com/CTvGo215Jr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 22, 2025

El presidente de Estados Unidos se levantó de su silla para recibir con una sonrisa el primer boleto para la final del Mundial del 2026, que realizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde se jugará la final del Mundial 2026?

El Estadio MetLife, localizado en East Rutherford, Nueva Jersey, albergará la gran final de la Copa Mundial de la FIFA del 2026.

El recinto donde juegan como locales los Jets y los Giants de la NFL verá al nuevo monarca del orbe el 19 de julio del año entrante.

El Estadio MetLife, una de las 11 sedes de Estados Unidos para el Mundial del 2026, fue inaugurado el 10 de abril del 2010 con un juego de lacrosse.

🏆 The stage is set.



🌟 The FIFA World Cup 26™ Final Draw

🗓️ 5 December

🌎 Washington, D.C.

📍 The Kennedy Center#WeAre26 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AVBgG8vlSr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 22, 2025

El primer partido de futbol en dicho recinto fue el 7 de mayo de aquel año con un amistoso entre México y Ecuador.

¿En qué parte de Washington será el sorteo del Mundial 2026?

El Kennedy Center, inaugurado en 1971, será el lugar en el que el próximo 5 de diciembre se realizará el sorteo para el Mundial del 2026.

Las 48 selecciones participantes conocerán ese día los rivales que tendrán en la fase de grupos del magno evento, que se pondrá en marcha el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Los aficionados al futbol esperan la llegada del 5 de diciembre del 2025 para saber las fechas de los juegos más destacados de la primera fase del Mundial del 2026 y cuáles podrían ser los cruces a partir de la ronda de dieciseisavos de final.

EVG