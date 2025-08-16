México jugará ante una potencia europea en la inauguración del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

México será por tercera vez en su historia anfitrión de una Copa del Mundo de la FIFA, pero antes pusieron manos a la obra para remodelar el Estadio Azteca y pronto volverá a abrir sus puertas al público.

La Selección Mexicana tiene en mente a dos potencias europeas para disputar un partido amistoso en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Con información de Luis Castillo, periodista de La Octava Sports, reveló que los altos mandos de la selección nacional están en busca de que España o Alemania sean el rival de México en el primer partido en la cancha del Estadio Azteca después de su remodelación.

¡México tendrá rival europeo para la reapertura del Azteca! 🏟️



Alemania y España se perfilan como rivales del Tri para la inauguración del Coloso de Santa Úrsula el 28 de marzo de 2026 🇩🇪🇪🇸



Argentina con nula posibilidad por la poca transparencia para manejar los temas… pic.twitter.com/fIQ7UMnsh5 — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) August 16, 2025

México ya tiene rival para la Fecha FIFA de octubre

México sigue alistándose para afrontar la Copa del Mundo 2026 y hace unas semanas dieron a conocer que jugarán un partido de preparación ante una de las mejores selecciones de la Conmebol.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre volverá a jugar en tierras mexicanas y en esta ocasión el Estadio AKRON, una de las sedes para el Mundial 2026, recibirá al Tricolor para que se vea las caras ante su similar de Ecuador.

El compromiso entre la Selección Mexicana y los ecuatorianos será el próximo 14 de octubre en la casa del Club Deportivo Guadalajara. La última vez que el combinado nacional jugó un partido en este estadio fue el pasado 15 de octubre de 2024, cuando le ganaron 2-0 a Estados Unidos.

¡Tenemos partido en casa! 🏟️🇲🇽



Incondicionales, volvemos a Guadalajara para enfrentar un importante duelo de preparación rumbo al Mundial. 🫡#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/ZktO6nGWAz — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 12, 2025

¿Cuándo es el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

México está cada vez más cerca de conocer a los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, ya que en unos cuantos meses se llevará a cabo el famoso sorteo para definir a los grupos del certamen.

Como la Selección Mexicana será anfitriona el siguiente año, tendrá la oportunidad de ser líder de grupo, al igual que Estados Unidos y Canadá. La FIFA ya puso fecha y el evento se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Las Vegas, Nevada.

Cabe recalcar que el recinto donde se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 será en la Esfera de Las Vegas, uno de los lugares turísticos más impresionantes que hay en el estado de Nevada.

