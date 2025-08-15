Javier Aguirre tiene un plan secreto y este jugador sería la sorpresa de México para el Mundial 2026

Empezó el camino de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y en últimas horas medios nacionales destaparon el nombre de un jugador que no estuvo en los llamados pasados, pero se podría meter en la lista final de cara al magno evento.

Se trataría de Jesús Ricardo Angulo, mediocampista del Toluca, campeón de la Liga MX y del Campeón de Campeones, quien está convertido en un jugador importante en los Diablos Rojos, retomando el nivel que algún día lo llevó a los planos estelares del futbol mexicano.

El Canelo Angulo habló sobre su interés en llegar a la Selección Mexicana, pero dejó en claro que no está obsesionado con la idea de ser convocado, aunque sí le gustaría estar en el Mundial 2026, que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.

“La Selección es un punto al que todos los jugadores queremos llegar, y obviamente como mexicano me gustaría, tampoco estoy obsesionado con la idea, pero sí me gustaría asistir y ahora que se viene el Mundial se torna muy importante y obviamente a todos nos gustaría estar, pero yo creo que al final todo es cuestión de trabajo, de hacer las cosas bien y ya que venga lo que tenga que venir“, señaló.

Canelo Angulo, referente del Toluca

Sobre su nivel en los Diablos Rojos, en donde está hecho titular y un jugador importante en el esquema de Antonio Turco Mohamed, tanto que incluso ha portado el gafete de capitán en el cuadro escarlata, algo que le sorprendió al futbolista.

“Me sorprendió un poco por el tema de que hay jugadores más grandes que yo o con mayor jerarquía, pero me motivó también al saber que tienen la confianza en mí de que puedo ser un líder y guiar al equipo a ir por un buen camino, entonces la verdad que feliz y motivado por la oportunidad”, expresó el mediocampista ex de León, Chivas y Necaxa.

Toluca empezó el torneo con muchas expectativas, pues vienen de ser campeones y se encuentran en la fase de eliminación directa de la Leagues Cup, en donde se medirán ante el Orlando City.

“Me siento muy bien pero sé que puedo dar más todavía y subir un escalón más, y todo es cuestión de trabajo y seguir haciendo las cosas bien, mantener este nivel y continuar buscando cosas importantes“, apuntó el futbolista de 28 años de edad.

aar