Se fue a Europa como una prometedora estrella mexicana y ahora está en el olvido de la segunda división

Stephano Carrillo se fue de México para unirse a las filas del Feyenoord hace unos meses con la idea de seguir los pasos de Santiago Giménez, quien actualmente juega en el AC Milan; sin embargo, el equipo de Rotterdam decidió mandar al mexicano a un club de la Segunda División de Países Bajos.

En cuanto anunciaron la salida de Santi Giménez del Feyenoord, el equipo no tardó en anunciar la llegada de un mexicano al conjunto europeo para la temporada pasada, con una visión hacia el futuro; por la contratación de Carrillo pagaron 2.5 millones de euros a Santos Laguna.

La estrella mexicana tuvo la oportunidad de debutar y jugar con el primer equipo del Feyenoord, aunque después fue relegado a la Sub-21 del club y esta temporada vestirá los colores de un equipo de Segunda División para sumar minutos en el balompié europeo.

¿En qué equipo jugará Stephano Carrillo en Segunda División?

Stephano Carrillo disputó la parte final de la temporada 2024-2025 con el Feyenoord y se esperaba que siguiera ahí para esta nueva campaña. Con información de César Luis Merlo, el mexicano se irá cedido al FC Dordrecht, club filial del equipo de Rotterdam en la Segunda División de Países Bajos.

Afortunadamente, esto le podría venir bien al delantero mexicano, ya que en unos meses la Selección Mexicana jugará el Mundial Sub-20 y estar en la filial del Feyenoord le dará más minutos a Stephano Carrillo para prepararse de cara a la Copa del Mundo.

El acuerdo entre ambos equipos es una cesión por un año con opción de que el jugador mexicano pueda regresar al Feyenoord a la mitad de la temporada, es decir, que podría volver a Rotterdam en el mercado invernal de 2025.

Stephano Carrillo aprenderá de un futbolista histórico en la Segunda División

Stephano Carrillo iniciará una nueva temporada en el FC Dordrecht de la Segunda División de Países Bajos y será dirigido por Dirk Kuyt, exfutbolista neerlandés, que está iniciando su carrera como director técnico.

El exmediocampista portó la camiseta de diferentes equipos a lo largo de su carrera, como: Feyenoord, Liverpool y Fenerbahce. Su carrera como entrenador inició en el QuickBoys de Países Bajos.

Después de ese primer reto, Dirk Kuyt estuvo al frente de la Sub-19 del Feyenoord; tiempo después estuvo al mando del ADO Den Haag, más tarde fue técnico del Beerschot VA y esta temporada será el estratega del FC Dordrecht.

DCO