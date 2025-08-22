Luis Díaz tiene debut goleador, Harry Kane anota triplete y el Bayern aplasta 6-0 al Leipzig

Harry Kane anotó triplete y el colombiano Luis Díaz se estrenó con su nuevo equipo y el Bayern Munich comenzó la defensa de su título de la Bundesliga demoliendo 6-0 al Leipzig.

El poderoso equipo bávaro dominó casi todo el encuentro, con la excepción de un período de 15 minutos después del descanso cuando Antonio Nusa estuvo cerca para los visitantes.

Diese Díaz/Kane Connection 🥵 pic.twitter.com/wv3Cme3y1q — FC Bayern München (@FCBayern) August 22, 2025

Bayern Múnich no tiene problema para vencer al Leipzig

Nusa, a quien también le anularon un gol, solo sirvió para provocar más goles de Kane, quien fue apoyado por el destacado Michael Olise, con dos y Luis Díaz, quien consiguió el otro gol y asistió en dos en su debut en la Bundesliga.

“Queríamos salir dando una declaración y fue exactamente lo que hicimos”, le dijo Kane a Sky TV. “El Leipzig es un buen equipo, pero hoy salimos avante en todas las áreas y estuvimos clínicos cuando necesitábamos, entonces pudimos disfrutarlo”.

Olise rompió el empate a los 27 minutos y Díaz hizo que los aficionados locales celebraran nuevamente cinco minutos después tras una jugada bien elaborada que involucró a Kane y Serge Gnabry, quien le pasó el balón a Díaz con el talón.

Olise consiguió su segundo gol dos minutos después, facilitado por Gnabry, quien superó a dos defensores del Leipzig para asistir al extremo francés. Olise jugó de central debido a la ausencia por lesión de Jamal Musiala.

Leipzig mejoró después del descanso, sin duda tras una charla severa en el medio tiempo del nuevo entrenador Ole Werner. Werner es uno de los seis entrenadores que debutan en la Bundesliga con nuevos clubes este fin de semana.

Pero Kane, quien debió haberse sentido excluido al principio, consiguió el cuarto del Bayern al 64, hacia volar a un defensor tras recibir el pase de Díaz y superando a Péter Gulácsi en la portería del Leipzig.

Im Duden findet man unter Tormaschine seinen Namen! pic.twitter.com/PdvUltNAbX — FC Bayern München (@FCBayern) August 22, 2025

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, hizo cuatro cambios a la vez al 68 pero no hubo respiro para el Leipzig. Kane consiguió su segundo gol a los 74 minutos, nuevamente con asistencia de Díaz, y el capitán de Inglaterra completó su primera tripleta de la temporada cuatro minutos después.

El británico también rindió tributo a sus compañeros goleadores. “He tenido un año con Michael y siento que la relación es más estrecha”, indicó. “La primera mitad estuvo increíble, los goles que anotó. Y Lucho, saben, han sido semanas, pero creo que tuvimos una conexión al instante. Hoy me asistió con un par y terminó con un gol. Entonces bien por los chicos, grande para la confianza”.

aar