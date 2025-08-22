Santiago Baños revela el futuro de Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres con el América (VIDEO)

Santiago Baños aclaró la situación actual de Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez en el América.

Santiago Baños, presidente deportivo del América, hizo una declaración poco convencional al asegurar que Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres no son indispensables, en medio de rumores que han apuntado a la salida de ambos del club.

En conferencia de prensa, el directivo afirmó que próximamente esperan cerrar los detalles para la negociación del Rayito Rodríguez.

“Ni Brian ni Sebas son indispensables. En cuanto al tema específico de Brian, tiene una oferta de renovación, lo hemos venido platicando, yo espero que la semana que entra podamos darle cierre a esta novela que ha sido el tema de Brian”, subrayó Santiago Baños ante los medios de comunicación.

NADIE ES INDISPENSABLE



Santiago Baños explica la situación de abrián y Cáceres y si se quedarán en América 👀🚨

Sin mencionar al Ipswich Town ni a algún otro equipo, el presidente deportivo del América admitió que las Águilas recibieron una oferta por Sebastián Cáceres, pero que la misma no resultó del todo atractiva.

“Por Cáceres llegó una oferta, pero no los parámetros que esperábamos por un seleccionado nacional que lleva mucho tiempo aquí. Hasta que no cierren las ligas en el mundo no podemos asegurar que no habrá más salidas o llegadas”, comentó respecto a la situación del defensa uruguayo.

Santiago Baños le abre las puertas a futbolistas que no estén felices en el América

Santiago Baños recalcó que aquel jugador que no se sienta cómodo en el América se puede ir en el momento que lo desee, e incluso aseveró que él tampoco es indispensable en la institución.

“Los jugadores lo saben, las puertas de este club están abiertas para los jugadores que quieran salir. Nadie es indispensable, nadie, ni de la directiva ni del cuerpo técnico ni de los jugadores, entonces el jugador que no esté a gusto tiene las puertas abiertas”, enfatizó.

Sin embargo, el presidente deportivo del conjunto azulcrema dejó en claro que la directiva no está dispuesta a regalar a los jugadores, pues se trata de que salgan en los términos convenientes para ambas partes.

🗣 "LLEGÓ UNA OFERTA, PERO NO EN LOS PARÁMETROS QUE ESPERAMOS"



Santiago Baños y el panorama sobre Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres.



Santiago Baños y el panorama sobre Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres.

“No vamos a regalar porque no se trata de debilitarnos, pero mientras exista un acuerdo entre el club y que compre y convenga a las dos partes, llevaremos a cabo la negociación”, dijo Santiago Baños.

Santiago Baños no descarta llegada de un último fichaje del América

Pese a afirmar que están felices con la conformación del plantel, Santiago Baños no descartó que el América sume un refuerzo más para el Apertura 2025, pues el cierre del mercado de fichajes es el 12 de septiembre.

“En cuanto a salidas y llegadas, no puedo decir nada porque todavía no cierra el mercado. Si sale alguien, trataremos de sumar para completar el plantel. No puedo garantizar que está definido el plantel”, comentó el presidente deportivo del América.

Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, José Raúl Zúñiga y Allan Saint-Maximin son los cuatro refuerzos que han llegado al América para el Apertura 2025 de la Liga MX.

