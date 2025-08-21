La afición del América lo hizo menos, ahora es un ídolo, pero ya tiene sus maletas hechas para irse a Europa

Un jugador clave del América tendría sus maletas hechas para irse a Europa.

El defensa uruguayo Sebastián Cáceres podría dejar de formar parte del América muy pronto, pues el Ipswich Town, un histórico de la Premier League de Inglaterra, está interesado en hacerse de sus servicios.

La afición de las Águilas fue dura con el zaguero charrúa a su llegada al club capitalino en el 2020, pero con sus actuaciones convenció a los exigentes seguidores del equipo de Coapa, al cual estaría a punto de dejar para comenzar una aventura en Europa.

🚨🚜 Understand Ipswich Town have sent a formal bid to Club América for Sebastian Caceres.



No agreement yet but talks ongoing after bid from Spartak Moscow was rejected. pic.twitter.com/Ypx9larAEH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Según información de Fabrizio Romano, el Ipswich Town ya hizo le hizo una oferta formal al América para fichar a Sebastián Cáceres.

TE RECOMENDAMOS: Futbol mexicano FMF y Liga MX endurecen medidas tras violencia entre aficionados en juegos de Chivas y América

“Entiendo que el Ipswich Town ha enviado una oferta formal al Club América por Sebastián Cáceres. Aún no hay acuerdo, pero las negociaciones continúan tras el rechazo de la oferta del Spartak de Moscú”, señaló el periodista italiano.

Por su parte, León Lecanda, reportero de ESPN, aseguró que al defensa uruguayo le atrae la idea de aceptar la oferta del equipo inglés para emprender una aventura en Europa, pues nunca ha jugado en el viejo continente.

Los logros y números de Sebastián Cáceres con el América

Sebastián Cáceres llegó al América procedente del Liverpool de su país natal en el 2020, cuando Miguel Herrera vivía su segunda etapa como director técnico de las Águilas.

Hasta el momento, el defensa nacido en Montevideo ha disputado 173 partidos oficiales en toda clase de competencias con los azulcremas, con los que también ha marcado cuatro goles.

Sebastián Cáceres ha ganado seis títulos con el América, los tres consecutivos de la Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), el Campeón de Campeones 2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024, aunque éste último no es un trofeo oficial.

Ipswich Town ya no juega en la Premier League

El Ipswich Town, inminente destino de Sebastián Cáceres, juega actualmente en la Championship, la Segunda División del futbol inglés, al que descendió la pasada campaña luego de una breve estancia en la Premier League.

The Blues terminaron la Temporada 2024-2025 de la Liga Premier en el penúltimo lugar con una cosecha de 22 puntos, con lo cual fue uno de los tres clubes que dejaron de formar parte del máximo circuito en Inglaterra.

El Ipswich Town comenzó la Campaña 2025-2026 con dos empates al igualar 1-1 con Birmingham y Southampton.

EVG