Así fue el tremendo beso de Sebastián Cáceres, crack del América, y Alana Flores en Supernova después de su gran triunfo

El futbolista del Club América, Sebastián Cáceres, festejó en el ring el triunfo de su novia, Alana Flores, en la pelea estelar de Supernova ante la actriz Gala Montes.

Un día después de jugar en Monterrey ante los Tigres de la UNAL, el defensa central llegó al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para acompañar a su pareja y al finalizar celebraron con un apasionado beso.

La creadora de contenido había comentado un día previo a la pelea ante Gala Montes que su novio no podía estar con ella en ese preciso instante porque estaba de camino al partido ante Tigres, para la Jornada 5 de la Liga MX.

Sebastián Cáceres besando a Alana después de su victoria en su combate en Supernova

Sebastián Cáceres y Alana no esconden su historia de amor

El defensa central del América y de la Selección de Uruguay, un día después de jugar ante el cuadro regio, alcanzó a estar en la primera fila y cuando su pareja se convirtió en la ganadora del combate ante Gala Montes, no dudó a subir al ensogado.

Arriba del cuadrilátero, Sebastián Cáceres le plantó varios besos a Alana Flores, quien no pudo evitar contener la emoción de estar compartiendo un gran momento con su pareja.

La relación entre Sebastián Cáceres y Alana Flores es pública desde hace meses y no se ocultan, pues se sabe que juntos tienen un bebé, como le llaman, pues adoptaron a un perrito, además que ya insinuaron que quieren casarse.

Durante el duelo entre las Águilas y el Minnesota United, Cáceres empezó en la banca, su pareja estuvo casi en primera fila para verlo y durante el tiempo que el central estuvo calentado, Flores lo grabó y lo subió con la canción: “Lobo domesticado“, interpretada por Valentín Elizalde, El Gallo de Oro.

“Nos vamos a casar”, fue la respuesta de Alana Flores al comentario de una seguidora en TikTok. La mujer le puso en uno de sus videos: “Tu novio salvó al equipo, nunca te separes de él, que duren mucho”, a lo que la boxeadora le contestó lo del casamiento.

