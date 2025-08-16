América remonta y golea a Tigres en el Volcán para conservar su invicto en el Apertura 2025

Érick Sánchez festeja uno de sus goles en el triunfo de América sobre Tigres.

Con gran actuación de Érick Sánchez, el América vino de atrás para derrotar 3-1 a Tigres en el Estadio Universitario, resultado con el que mantiene su invicto en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Parecía que las Águilas sufrirían su primera derrota del torneo, pues Juan Brunetta puso en ventaja a los locales al minuto 5 con un disparo cruzado tras una asistencia de Diego Lainez.

¡Qué bien la armaron las Águilas! 🙌 Ahora les compartimos el gol con que @ClubAmerica empató el duelo ante Tigres. 📹#J5 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/qj7NSuefCo — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 17, 2025

Alejandro Zendejas mandó un centro al área, Cristian Borja recentró y apareció Érick Sánchez para rematar con la testa y emparejar los cartones al 41′.

El ‘Chiquito’ hizo su segundo gol de la noche al minuto 58 con un disparo de derecha fuera del área para poner arriba al América.

Zendejas disparó a puerta y llegó el segundo del @ClubAmerica ante #Tigres. 🙌 Previo a que el balón se fuera al fondo de la redes, llegó un desvío de Nahuel. 📹#J5 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/77uTXgOJL8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 17, 2025

Alejandro Zendejas mandó un centro con potencia al área. El balón impactó en la humanidad de Nahuel Guzmán antes de ingresar al arco, ante el lamento del cancerbero argentino, para el 3-1 de las Águilas.

América le tiene tomada la medida a Tigres

El América ratificó su hegemonía sobre Tigres, equipo ante el que solamente ha perdido un juego de los últimos 13 entre ambos, incluyendo el de este fin de semana.

La única vez que los de la UANL se impusieron a los de Coapa en ese lapso fue en la Jornada 3 del Apertura 2024 por marcador de 1-0 con gol de Marcelo Flores.

Antes de aquel triunfo, el más reciente que Tigres había obtenido sobre el América fue en los cuartos de final de ida del Apertura 2019, con un 2-1 en la cancha del Estadio Azteca.

¡Nos llevamos el triunfo contra Tigres! 🦅



El +3 de la Jornada 5 es para las Águilas 🔥@GNPseguros#Viviresincreíble pic.twitter.com/EcLlbtldp3 — Club América (@ClubAmerica) August 17, 2025

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego del América?

El América llegó a 11 unidades en el Apertura 2025 al cosechar tres victorias y dos empates en lo que va del campeonato.

El equipo dirigido por el brasileño volverá a las canchas el próximo 24 de agosto, cuando enfrenta al Atlas en la Jornada 6 de la Liga MX.

El América será visitante por segundo fin de semana consecutivo, pues el cotejo contra los rojinegros se llevará a cabo en el Estadio Jalisco.

EVG