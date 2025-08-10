¡Son igualitos! Afición del América confunde a Allan Saint-Maximin en el estadio y hasta fotos le pidieron a un desconocido (VIDEO)

Allan Saint-Maximin ya está en México, pero no pudo asistir al Estadio Ciudad de los Deportes para ser presentado oficialmente ante la afición del América, pero el que si se hizo presente en la casa de las Águilas fue el hermano del delantero francés.

Los fanáticos azulcremas se percataron que el pariente del delantero estaba en el partido contra Querétaro, pero de lo que no se dieron cuenta es que no era Allan Saint-Maximin y ellos seguían pidiendo fotos. Hasta que les comentó que él era su hermano y no el futbolista europeo.

Una persona en el recinto se percató de lo ocurrido y no dudó en grabar el cómico momento, en el que la persona les dice que él solo era el hermano de Allan Saint-Maximin, en el video se puede ver como una chica ya estaba con el celular en la mano para sacarse la foto con el allegado al delantero francés.

Lo confundieron 😂



Los aficionados del América ya se tomaban fotos con Saint-Maximin hasta que les dijo que era su hermano pic.twitter.com/PFLp3vOsPB — Jesús Romero (@jesusromeromx_) August 10, 2025

Allan Saint-Maximin está a cerca de ser anunciado como refuerzo del América

El América ya recibió a Allan Saint-Maximin en la Ciudad de México, pero aún no ha sido presentado oficialmente en las redes sociales del club mexicano, ya que necesita arreglar sus papeles para poder trabajar en nuestro país.

El delantero francés tiene que viajar a Houston para culminar con sus trámites y las Águilas podrían estar anunciando a su flamante refuerzo entre el lunes 11 o martes 12 de agosto, esperando que todo salga a la perfección.

Además, tienen que darlo de alta en la página de la Liga MX, para que pueda jugar sus primeros minutos con el cuadro dirigido por André Jardine, así que solo es cuestión de horas para que a Allan Saint-Maximin le salgan alas y oficialmente se convierta en nuevo refuerzo del América.

¡Allan Saint-Maximin llegó a México para sus pruebas médicas! 🏃 Bienvenue! 🇲🇽🦅 pic.twitter.com/egW6gVROmw — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

¿Cuándo podría debutar Allan Saint-Maximin con el América?

Después de un mercado de fichajes donde solo contrataron jugadores de la Liga MX, el América decidió ir al extranjero para hacerse de los servicios de Allan Saint-Maximin, quien llega procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita.

El delantero francés está a unas cuantas horas de volverse jugador del América y los aficionados azulcremas esperan con ansias ver a su flamante refuerzo jugando con los colores de las Águilas.

André Jardine y sus pupilos ya se encuentran preparando el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 contra los Tigres de la UANL, y en ese encuentro es donde Allan Saint-Maximin podría tener sus primeros minutos como jugador de las Águilas.

