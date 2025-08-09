Allan Saint-Maximin y la escandalosa comparación con el Chicharito Hernández que deja en ridículo al nuevo bombazo del América

Allan Saint-Maximin llegó a la Ciudad de México para ser nuevo jugador y bombazo del Club América; sin embargo, en redes sociales comenzaron a comparar al delantero francés con el Chicharito Hernández por su cuota goleadora del 2025.

Lamentablemente para la afición azulcrema, Javier ‘Chicharito’ Hernández tiene un gol más que Saint-Maximin en lo que va del año. El delantero mexicano ha conseguido una anotación ante el Cibao en la Concacaf Champions Cup y otro más contra el Atlético de San Luis en la Jornada 9 del Clausura 2025.

Por su parte, Allan Saint-Maximin jugó la temporada pasada con el Fenerbahce y solo pudo acumular una anotación en 2025 y fue en la última jornada de la liga de Turquía ante el Kayserispor.

México te recibe con los brazos abiertos Allan Saint-Maximin 🇲🇽🇫🇷 pic.twitter.com/ryKQYQsBuK — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

Allan Saint-Maximin es el cuarto refuerzo del América para el Apertura 2025

El América decidió ir por un jugador que tiene experiencia en el futbol del viejo continente y gastó 12 millones de euros para hacerse de los servicios de Allan Saint-Maximin, quien llegó procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita.

El futbolista francés es el cuarto fichaje del equipo de André Jardine para el Apertura 2025; el primero en llegar fue Alexis Gutiérrez de Cruz Azul, después anunciaron a Isaías Violante, que llegó de Toluca, y por último José Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga pasó de jugar en Xolos a portar los colores de las Águilas.

Todo indica que el América disputará esta campaña que apenas comienza con esos cuatro refuerzos, esperando que le den otra cara al ataque del conjunto dirigido por André Jardine y enderecen el camino en el certamen local.

¡Allan Saint-Maximin llegó a México para sus pruebas médicas! 🏃 Bienvenue! 🇲🇽🦅 pic.twitter.com/egW6gVROmw — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

Allan Saint-Maximin es el segundo francés en jugar en el América

Allan Saint-Maximin se convierte en el segundo jugador francés en portar los colores del América; el primero en hacerlo fue Jeremy Ménez, quien arribó a México en 2018 para jugar con los azulcremas, pero lamentablemente los resultados no estuvieron de su lado y un año después regresó al viejo continente. Lo único que dejó en nuestro país fueron algunos destellos de su calidad.

Ménez llegó como una superestrella del futbol europeo, después de vestir los colores de dos equipos de élite como el Paris Saint Germain y el AC Milan.

Lo único que espera la afición azulcrema es que Saint-Maximin pueda mostrar el nivel que tuvo cuando pasó por el Newcastle United y era considerado uno de los mejores jugadores de la Premier League.

DCO