¡Noqueado! Fernando Gorriarán queda fulminado tras fuerte choque en el Tigres vs América (VIDEO)

Fernando Gorriarán, mediocampista de Tigres, encendió las alarmas tras un fuerte choque en el partido ante América

Fernando Gorriarán cayó fulminado tras un choque con Juanjo Purata en el Tigres vs América.
Fernando Gorriarán cayó fulminado tras un choque con Juanjo Purata en el Tigres vs América. Foto: Captura de video
Enrique Villanueva

El uruguayo Fernando Gorriarán encendió las alarmas tras un terrible choque que sufrió con su compañero de Tigres, Juanjo Purata, en el duelo de la Jornada 5 de la Liga MX entre los de la UANL y el América.

El mediocampista charrúa quedó noqueado tras caer de fea forma al césped tras el accidental choque con el defensa mexicano al minuto 47 de duelo en el Estadio Universitario.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y Fernando Gorriarán continuó en el terreno de juego con normalidad tras el incidente ocurrido en los primeros momentos del segundo lapso del Tigres vs América.

