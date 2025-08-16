UFC 319: Mexicana Loopy Godínez logra espectacular triunfo sobre excampeona Jessica Andrade (VIDEO)

Loopy Godínez se impuso por decisión unánime a Jessica Andrade en UFC 319.

La peleadora mexicana Guadalupe Loopy González consiguió una espectacular victoria ante la brasileña Jessica Andrade, excampeona de peso paja, en una de las peleas preliminares de UFC 319.

La originaria de Aguascalientes salió con los brazos en alto al ganar por decisión unánime con tarjetas de 29-28, 29-28 y 29-28.

Al principio de la pelea, Jessica Andrade derribó a Loopy Godínez, quien y intercaló patadas a las piernas y lanzó un jab contra la brasileña.

WHAT A SCRAP 👏 #UFC319



How did you score Jessica Andrade vs Loopy Godinez?! pic.twitter.com/6v3CidnjEE — UFC Europe (@UFCEurope) August 17, 2025

El combate se fue al suelo en el segudo round, en el que Loopy Godínez dominó un momento al lanzar su izquierda más de una vez con éxito.

Mientras la pelea seguía su curso, Jessica Andrade encontró un lugar para su derecha, acorralando a la mexicana.

La brasileña Jessica Andrade comenzó el tercer y último asalto con ganchos desde la cadera, a izquierda y derecha.

En el último minuto, Loopy Godínez perdía una combinación con un rodillazo que pareció conectar. Ambas intercambiaron golpes justo antes de que la mexicana conectó un derribo que parecía no contar, pues llegó tarde.

Los jueces vieron el dominio de la de Aguascalientes durante gran parte de la pelea y le dieron la victoria sobre la excampeona Jessica Andrade.

¿Cuál es el récord de Loopy Godínez?

La mexicana Loopy Godínez tiene récord positivo como peleadora de artes marciales mixtas, pues con su triunfo sobre Jessica Andrade llegó a 14 triunfos.

La marca de la peleadora hidrocálida de 31 años de edad tras su victoria sobre La brasileña es de 14-5 dsde su debut el 30 de junio del 2018.

Loopy Godínez ha estado en UFC 274, UFC 287 y UFC 295 antes de su participación en UFC 319.

Las víctimas de la mexicana Loopy Godínez

Loopy Godínez debutó el 30 de junio del 2018 con una victoria por decisión unánime sobre Jennah Macallister en Denver, Colorado.

Ariane Carnelossi, Cynthia Calvillo, Emily Ducote, Elisa Reed, Tabatha Ricci y Julia Polastri son otras de las peleadoras a las que ha derrotado la de Aguascalientes.

En contraparte, Jessica Penne, Luana Carolina, Angela Hill, Virna Jandiroba y Mackenzie Dern son las peleadoras que han derrotado a Loopy Godínez.

EVG