Chivas sigue a la baja y pierde en casa ante Bravos, que logra su primer triunfo en el Apertura 2025

Chivas perdió como local ante Bravos en la quinta fecha del Apertura 2025.

Las Chivas sufrieron su tercera derrota en el Apertura 2025 al sucumbir 2-1 en el Estadio AKRON a manos de los Bravos, que consiguieron su primer triunfo del torneo gracias a los goles de Óscar Estupiñán y Jairo Torres.

El equipo dirigido por Gabriel Milito sigue sin levantar y sin ser efectivo al frente, pues genera oportunidades de gol, pero no es contundente.

Óscar Estupiñán cobró de gran manera la pena máxima. Y así, lo ganan los Bravos.

Óscar Estupiñán abrio la pizarra en la recta final de la primera mitad con un tanto de penalti al minuto 41 tras una falta de Bryan González sobre Madson.

Los Bravos aumentaron su ventaja en los primeros momentos del segundo tiempo, en un contragolpe. Jairo Torres definió con un tiro raso de derecha al minuto 56 luego de un pase de Rodolfo Pizarro.

Notable servicio de Cowell... Brillante definición de Sandoval. 🔥



Notable servicio de Cowell... Brillante definición de Sandoval. Con esa gran combinación llegó el primero de @Chivas sobre Bravos.

Tardía reacción de Chivas ante FC Juárez

Cade Cowell mandó un centro al área para Santiago Sandoval, quien remató de cabeza. Sebastián Jurado hizo una gran atajada, pero el atacante de Chivas no perdonó y descontó al 84′.

Santiago Sandoval estuvo a nada de lograr su segundo gol de la tarde y conseguir el empate para el Rebaño tras un fallido intento de Alan Pulido, pero el juvenil delantero mandó el balón a un lado al 88′.

Chivas solamente tiene un triunfo en el Apertura 2025

La caída ante FC Juárez fue la tercera que registra Chivas en el Apertura 2025, donde solamente suma una victoria, la cual obtuvo a costa del Atlético de San Luis en la Jornada 3.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito había perdido contra León y Santos en las Jornadas 2 y 4, respectivamente, en ambos casos de visitante.

Chivas tiene pendiente su partido de la Fecha 1 ante Tigres, mismo que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre en el Estadio AKRON.

EVG