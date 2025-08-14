Exestrella de Chivas asegura que intentó quitarse la vida y se refugió en mujeres y alcohol; cuenta su triste historia

Jorge ‘Chatón’ Enríquez, exfutbolista recordado principalmente por su etapa con las Chivas, reveló que intentó quitarse la vida hasta en tres ocasiones a causa de depresiones que sufrió después de haber tenido buenos momentos con el Rebaño.

El exmediocampista de 34 años de edad confesó que se refugió en las mujeres y en el alcohol, aunado a que afirmó que en toda ocasión lo consumía, independientemente de los resultados en la cancha, lo que reconoció que no es normal.

“Me refugié en el alcohol, me refugié en las mujeres, me refugié en todo lo mundano que envuelve al futbol también. Cuando quedas campeón, pisteas, cuando pierdes también pisteas, cuando estás triste también pisteas, cuando estás alegre pisteas, o sea, no, no güey, no es normal”, confeso el ‘Chatón’ Enríquez en charla con Yosgart Gutiérrez en el podcast El RePortero.

La exestrella de Chivas comentó que en un momento le perdió el sentido a la vida, lo que lo llevó a la depresión y a tres intentos por suicidarse.

“Entré en depresiones que me llevaron casi a la muerte, o sea, sin ganas de vivir, con tres intentos de suicidio”, afirmó el ‘Chatón’ Enríquez.

El ‘Chatón’ Enríquez afirma que Chivas fue lo mejor que le pasó en su carrera

Jorge Enríquez confesó que la vida se le facilitó cuando llegó a Chivas, equipo con el que debutó profesionalmente en el 2010, pues le daban tres comidas diarias y estudios.

“Llego a Chivas, todo es más fácil. Llego y me dan tres comidas al día, me dan escuela, me dan un hogar en el cual vivir. Es el logro deportivo de mi vida, o sea, lo mejor que me pasó deportivamente”, resaltó el ‘Chatón’.

Tras su salida de Chivas en el 2015, el ‘Chatón’ Enríquez militó en ocho clubes más, sin establecerse en ninguno, siendo el último de ellos los Venados de Yucatán en el periodo 2021-2022.

El ‘Chatón’ Enríquez y el oro olímpico que ganó con México

Uno de los momentos más importantes en la carrera del ‘Chatón’ Enríquez ocurrió el 11 de agosto del 2012, cuando formó parte de la Selección Mexicana Sub-23 que ganó el oro olímpico en Londres 2012.

La exestrella de Chivas fue titular en la final en Wembley contra Brasil, cotejo en el que los entonces dirigidos por Luis Fernando Tena se impusieron 2-1 con dos goles de Oribe Peralta.

La carrera del ‘Chatón’ Enríquez pintaba para más tras ese gran e histórico logro, pero después del mismo solamente ganó la Copa MX Apertura 2025 con Chivas.

