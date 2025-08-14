Pequeños aficionados de Cruz Azul le suplican a Gonzalo Piovi que no se vaya al Inter Miami (VIDEO)

El rumor de la posible salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul para irse al Inter Miami no tiene contenta a los aficionados de La Máquina, entre ellos dos pequeños que le suplicaron de tierna manera al argentino que no se marche del club.

En redes sociales se viralizó el video en el que dos niños se acercan al defensa mientras se encontraba en su carro a la salida del entrenamiento para pedirle autógrafos y fotos.

Los pequeños aficionados del Cruz Azul aprovecharon la ocasión para pedirle a Gonzalo Piovi que no se marche de la institución.

“No te vayas Piovi”



Algunos aficionados le piden a Gonzalo Pivo le piden que no se vaya. El jugador fue atento con todos los seguidores que se hicieron presente en La Noria @record_mexico pic.twitter.com/11ysM1rxC9 — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) August 13, 2025

“No te vayas, Piovi”, le dijeron los niños, ambos con jerseys y gorras de La Máquina, mientras el futbolista argentino les firmaba otras camisetas y gorras.

Gonzalo Piovi accedió de atenta manera a las peticiones de los pequeños y lució sonriente con ellos y con otros aficionados que también se le acercaron para solicitarle autógrafos.

¿Cuántos torneos ha jugado Gonzalo Piovi con Cruz Azul?

El argentino Gonzalo Piovi se unió a las filas del Cruz Azul en diciembre del 2023 para convertirse en el primer refuerzo en la era Martín Anselmi.

El Apertura 2025 es el cuarto torneo en el que el defensa originario de Morón, Buenos Aires, defiende la camiseta celeste.

Gonzalo Piovi acumula 74 juegos oficiales con Cruz Azul en toda clase de competencias y suma seis asistencias, además de que registra 16 amonestaciones y dos expulsiones.

Desde su primer torneo con La Máquina, el jugador de 30 años de edad ha sido un elemento fundamental en la zona baja de los de La Noria.

¿Cuántos títulos ha ganado Gonzalo Piovi con Cruz Azul?

En los casi dos años que tiene en las filas de Cruz Azul, Gonzalo Piovi ha ganado hasta el momento un título con los cementeros.

El único trofeo que el defensa argentino ha conseguido hasta el momento como futbolista de La Máquina es el de la Concachampions 2025, luego de que los celestes golearon 5-0 en la final al Vancouver Whitecaps.

Gonzalo Piovi estuvo muy cerca de ganar la Liga MX en su primer torneo con Cruz Azul, pero los entonces dirigidos por Martín Anselmi perdieron por marcador global de 2-1 ante el América la final del Clausura 2024.

EVG