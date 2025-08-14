¡Desesperado! Memo Ochoa pide una oportunidad en Chivas y la respuesta del Rebaño es sorprendente

Memo Ochoa estaría dispuesto a defender los colores de las Chivas.

El experimentado portero Memo Ochoa estaría tan desesperado por no encontrar equipo que habría sido ofrecido para jugar con las Chivas, pues quiere estar activo antes del Mundial del 2026.

De acuerdo con Rafael Ramos, periodista de ESPN, el guardameta surgido del América ha sido ofrecido a todos los clubes de la Liga MX, entre ellos el Rebaño, e inclusive estaría dispuesto a jugar gratis.

“Sigue sin equipo. Según las versiones que hay, Guillermo Ochoa ha sido ofrecido a todos los equipos, incluyendo al Guadalajara. Ha sido ofrecido y prácticamente cobrando nada”, señaló al respecto Rafael Ramos.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX No triunfó en Europa y su nuevo equipo de la Liga MX le pone una condición que terminaría con su carrera

¡INCREÍBLE! 💀



De acuerdo con Rafael Ramos de ESPN, Chivas fue ofrecido los servicios de Guillermo Ochoa, arquero de 40 años, quien es dueño de su propia carta, pero afortunadamente este ofrecimiento fue 𝗥𝗘𝗖𝗛𝗔𝗭𝗔𝗗𝗢.



“Sigue sin equipo. La verdad es que, según las… pic.twitter.com/JGmlLsIGGl — Chivas Universal (@ChivasUniverse) August 13, 2025

El analista de ESPN aseguró que Memo Ochoa está dispuesto a jugar en Chivas con tal de mantenerse activo, pues es la condición que Javier Aguirre le puso para contemplarlo entre los convocados para el Mundial del 2026, por lo que haría a un lado su amor por el América con tal de asistir a su sexta Copa del Mundo.

“Ochoa quiere jugar, incluso prácticamente gratis, para cumplir el requisito de Aguirre de mantenerse activo”, indicó al respecto Rafael Ramos.

La respuesta de Chivas a la petición de Memo Ochoa habría sido contundente, pues el Guadalajara prefiere seguir confiando en Raúl ‘Tala’ Rangel, quien pelea la titularidad en el Tricolor con Luis Ángel Malagón.

¿Dónde podría jugar Memo Ochoa si no va a Chivas?

Rafael Ramos adelantó que Memo Ochoa podría unirse a un club de la Liga de Expansión, pues la condición que puso para jugar en Chivas es jugar, lo que resulta muy complicado dada la presencia del ‘Tala’ Rangel.

“Va a terminar en la Liga de Expansión. Su suelo no es muy elevado, es mexicano. Las condiciones que está pidiendo Ochoa es que juegue y eso está muy complicado”, profundizo el periodista de ESPN.

“Necesito que estés activo”, son las palabras que le habría dicho seleccionador Javier Aguirre y que resuenan en la mente de Memo Ochoa de cara al Mundial del 2026.

¿Desde cuándo no juega Memo Ochoa?

El veterano portero tapatío Memo Ochoa tiene tres meses sin jugar, pues no lo hace desde el 17 de mayo de este 2025, cuando disputó los 90 minutos en la derrota de 3-0 que el AVS SAD sufrió ante el Moreirense.

Aquel encuentro correspondió a la Jornada 34 de la Temporada 2024-2025 de la Primeira Liga, a la que llegó a mediados del 2024.

Memo Ochoa ha recibido 45 goles en 23 partidos oficiales con el AVS SAD, que evitó su descenso en Portugal.

EVG