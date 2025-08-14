Adrián Marcelo explota y le pide a Alana Flores que le ponga “una chin*” a Gala Montes (FOTOS)

Alana Flores y Gala Montes en su último cara a cara previo a su pelea.

Alana Flores se subirá por cuarta ocasión al cuadrilátero y en esta ocasión será ante la actriz mexicana Gala Montes. Pero unos días antes de su enfrentamiento, Adrián Marcelo, persona non grata para Montes, mandó un mensaje a la creadora de contenido haciéndole una petición.

Adrián Marcelo respondió a la publicación de Alana Flores, donde la influencer pone “hoy superé mi prueba de paciencia”, haciendo referencia a lo que vivió en el último cara a cara con Gala Montes, pero eso no se quedó ahí, ya que el youtuber regiomontano contestó el mensaje de su compatriota.

Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida. Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana. — adrián marcelo (@adrianm10) August 14, 2025

Marcelo le dijo: “Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida”, refiriéndose a lo que vivió con Montes en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, pero lo que se llevó los reflectores fue la petición que el creador de contenido le hizo a Alana Flores.

“Haz lo que sabes y ponle una chin**, para que no le queden ganas de abrir el hocic* de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás", escribió Adrián Marcelo en redes sociales.

Fans de Alana Flores pidieron que saliera con Adrián Marcelo para su pelea

Hace unas semanas, Alana Flores realizó un en vivo en sus redes sociales, donde sus fanáticos le pidieron que realizara su salida al ring del Supernova: Orígenes, acompañada de Adrián Marcelo.

Flores leyó el comentario y después mandó un mensaje a Marcelo diciéndole que la gente está pidiendo que la acompañe el día de la pelea ante Gala Montes; sin embargo, tiempo después aseguró que lo que dijo fue sacado de contexto y eso nunca pasaría.

🥊¡Parece que la pelea estará que arde!😱 Alana Flores generó polémica al abrir la posibilidad de llevarse a Adrián Marcelo para su próxima pelea con Gala Montes, que se llevará a cabo como parte del evento Supernova Orígenes. 👇🏻🧐#AlanaFlores #GalaMontes #AdriánMarcelo… pic.twitter.com/qu4NGi2q5g — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 23, 2025

Alana Flores acusa a Gala Montes de hablar sobre sus fotos íntimas en el cara a cara

En el último cara a cara entre Alana Flores y Gala Montes, la actriz mexicana comentó que ella podría hablar de varias polémicas en las que la regiomontana ha estado involucrada, pero remarcó el problema que sufrió con unas comprometedoras imágenes.

Un día después, la creadora de contenido salió a hablar sobre lo ocurrido, recordando que las fotos son falsas y que alteraron su imagen sin su consentimiento. Además, remarcó que el comentario de Gala Montes puede crear desinformación.

De igual manera, expresó que hoy en día sigue siendo acosada en redes sociales por culpa de este contenido manipulado, donde utilizaron su imagen.

DCO