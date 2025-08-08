¿Pelea de Alana Flores y Gala Montes será profesional? Consejo Mundial de Boxeo toma importante decisión

El boxeo entre personalidades del internet ha tomado relevancia entre los internautas en los últimos años; en esta ocasión tendremos un evento en la Ciudad de México, donde la pelea entre Alana Flores y Gala Montes es el evento estelar de la noche.

Con información de Publimetro México, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció su respaldo oficial al evento ‘Supernova Strikers’, donde tendremos varias peleas entre creadores de contenido y el combate entre las dos boxeadoras mexicanas.

Lo que buscan con esta alianza estratégica es combinar la popularidad de los combates entre influencers con el prestigio del boxeo profesional. Además, que el CMB avale este evento otorga credibilidad y garantiza la seguridad de Alana Flores y Gala Montes en su combate.

TE RECOMENDAMOS: Automovilsimo Checo Pérez sufre un duro golpe en la F1 y una poderosa escudería se aleja de su futuro

¿Quién gana? 🥊 Deja tu pronóstico de cada pelea 👇



Consigue tus boletos para esta noche histórica 🎟️ https://t.co/Ri9ehn1cpp#SupernovaOrígenes pic.twitter.com/KqBY2h0qMy — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) June 24, 2025

El Consejo Mundial de Boxeo aseguró que el respaldo que están dando es para que todas las peleas se lleven a cabo bajo las medidas de seguridad del organismo, exámenes médicos, reglas claras y con réferis con experiencia en el boxeo profesional.

De igual manera, rectificaron que eventos como el de ‘Supernova Strikers’ ayudan al boxeo a atraer a nuevas generaciones a querer convertirse en atletas profesionales y que el deporte crezca en nuestro país.

¿Qué otros combates habrá en Supernova Strikers?

Además del combate entre Alana Flores y Gala Montes, los organizadores dieron a conocer cuatro peleas preliminares antes de llegar a la estelar, las cuales son: Luis Pride vs. Shelao, Milica vs. Mercedes Roa y Westcol vs. Mario Bautista.

Mientras que la pelea coestelar del evento será la que enfrente al Escorpión Dorado contra el comediante mexicano Franco Escamilla.

𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗟𝗘𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦 𝗩𝗜𝗗𝗔𝗦: Supernova Strikers Amigo 🥊



Box, música y entretenimiento. 17 de agosto en el Palacio de los Deportes. Una evento histórico. Compra tus boletos: https://t.co/lneJeQZC9X#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/hqcTdHxc4A — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) July 17, 2025

¿Cuándo es la pelea entre Alana Flores y Gala Montes?

Después de la creación de La Velada del Año, de Ibai Llanos, y Stream Fighters, organizado por Westcol, llega a México el nuevo evento de boxeo entre creadores de contenido llamado ‘Supernova Strikers’, donde los fanáticos podrán ver a sus influencers favoritos subirse al ring.

El magno evento se llevará a cabo el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, donde Alana Flores se medirá ante Gala Montes, en busca de seguir invicta como boxeadora y conseguir su cuarto cinturón al hilo.

Además de las peleas, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo; los artistas invitados son los siguientes: Alan Arrieta, Oscar Maydon, Christian Nodal, Alemán, María Becerra, Xavi y Gabito Ballesteros. Por su parte, los comentaristas del evento serán Ricardo Pérez y Slobotzky de ‘La Cotorrisa’.

DCO