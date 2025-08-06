La tiene bien consentida: Esto costaron los carísimos aretes que Sebastián Cáceres le compró a Alana Flores

Alana Flores sigue invicta como boxeadora después de vencer a la creadora de contenido española Ari Geli, en su tercera pelea y la segunda en la Velada del Año, pero en su regreso a la Ciudad de México, Sebastián Cáceres sorprendió a la streamer mexicana con unos aretes carísimos.

El defensa del América, adornó su cuarto con globos, pétalos de rosa y algunas fotos de ellos para darle la bienvenida de vuelta a la “campeona”, momento que Alana Flores grabó y compartió en sus redes sociales con todos sus fanáticos.

Después de grabar todos los adornos que le dejó Cáceres, ya que él se encontraba en Estados Unidos disputando la Leagues Cup, Alana Flores presumió los hermosos y costosos aretes que le regaló su novio por la victoria que consiguió en el evento de Ibai Llanos.

Este es el valor de los aretes de Alana Flores

Alana Flores presumió con sus seguidores los hermosos aretes que le regaló Sebastián Cáceres en su regreso a la Ciudad de México, tras su estupenda participación en La Velada del Año 5.

Con información de TUDN, el regalo por parte del defensa del América a su novia, son parte de la colección ‘Princesa’ de Roberto Coin, los cuales están hechos en oro blanco de 18 kilates con engaste de diamante de 0.36 quilates.

Este lujoso regalo que recibió Alana Flores tiene un costo aproximado de 5 mil 638 dólares, si hacemos la conversión, son alrededor de 105 mil pesos mexicanos. Además de los aretes, Sebastián Cáceres le regaló un ‘Labubu’ de edición especial que tiene un costo de 15 mil pesos mexicanos.

La cuarta pelea de Alana Flores está cerca

Después de iniciar su carrera como boxeadora hace un año en la cuarta edición de La Velada del Año, Alana Flores decidió seguir por ese camino y de momento se encuentra invicta y con tres cinturones en su posesión.

La mexicana ganó dos peleas en el evento de Ibai Llanos y una más en Stream Fighters, el cual organiza el creador de contenido colombiano Westcol, pero en esta ocasión peleará por primera vez en su país ante su compatriota Gala Montes.

Flores se subirá al cuadrilátero el próximo domingo 17 de agosto en el evento titulado ‘Supernova: ‘Orígenes’, en el cual su pelea ante Montes será la batalla estelar de la noche en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

DCO