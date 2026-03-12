El VIDEO viral de Urías Lobo y las gemelas Estrada que causa polémica

Los influencer Urías Lobo y las gemelas Estrada están causando revuelo en las redes sociales porque hicieron un video juntos que dejó a todos los usuarios con la boca abierta cuando lo vieron en algunas plaformas digitales.

Urías Lobo es un creador de contenido de Honduras que se caracteriza por hacer videos de trends virales, pero sobre todo porque hace lives o transmisiones en vivo en sus redes sociales para interactuar con sus fans.

Mientras que las gemelas Estrada son dos jóvenes colombianas creadoras de contenido para adultos con más de 500 mil seguidores. Sus videos de doble sentido siendo hermanas despiertan la curiosidad de los usuarios y sobre todo el lado más oscuro de su imaginación.

El video de Urías Lobo y las gemelas Estrada

Desde el pasado 1 de marzo los dos creadores de contenido se han dejado ver juntos en sus redes sociales, han grabado videos de bailes virales y hasta subieron un clip yendo juntos de compras.

Sin embargo, el video más impactante es uno que hicieron en vivo. Urías y una de las gemelas Estrada estaban juntos e hicieron una transmisión en vivo. En ese live se conectaron con la otra hermana quien los estaba observando.

Lo que sucedió es que ese video Urías y la hermana con la que estaba tuvieron un encuentro íntimo, de hecho en el video de puede observa que Urías está de pie y se le acerca a la mujer a la cara.

Pero en ese momento Urías se empieza a reír y dice que no puede porque está muy nervioso. La mujer le trata de dar ánimos y le dice que se tranquilice y se relaje porque si no así no le va a funcionar.

El video de Urías Lobo y las gemelas Estrada que circula en TikTok ı Foto: Tiktok

La otra hermana los está viendo y también le dice que le eche ganas y ella le asegura que no se le ve nada en la transmisión, pero a Urías le da un ataque de risa de nervios, mientras las dos mujeres le dan ánimos para que continúe con el momento.

En el video sí se alcanza a ver al tiktoker sin ropa, pero por un breve segundo, sin embargo en la plataforma de TikTok el clip se puede ver completo si en el buscador se coloca: “Urías Gemelas Estrada”.