La cantante Noelia vivió momentos de tensión y mucha preocupación junto a su equipo de trabajo luego de que sufrieran un accidente en carretera, en Guadalajara.

El percance obligó a que fueran trasladados a una clínica, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, la propia artista se encargó de tranquilizar a sus fans con un mensaje en redes sociales.

Noelia y su equipo sufren fuerte accidente y terminan en el hospital, ¿cuál es su estado de salud?

A través de su cuenta de Instagram, Noelia compartió un mensaje en el que confirmó que tanto ella como sus acompañantes se encuentran fuera de peligro tras el percance.

“Ya está todo en orden, gracias. Ya Gaby y el chofer están en la clínica. ¡NADA GRAVE! Solo moretones del impacto y que pasen la noche en observación”, escribió en Instagram para tranquilizar a sus fans.

Noelia y su equipo se accidentaron en una carretera de Guadalajara, Jalisco, debido a las intensas lluvias, informan medios locales. Y, aunque el impacto fue fuerte, la cantante aseguró que no hubo lesiones de gravedad.

La artista destacó que ambos integrantes de su equipo permanecerán bajo observación médica durante la noche, pero reiteró que todo está controlado y que pronto retomará sus actividades.

La noticia generó alivio entre sus seguidores, quienes rápidamente enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Algunos comentarios en Instagram fueron:

“Gracias a Dios”

“Que todo salga bien, Noelia”

“Buenas vibras a todos”

“Nos tenías preocupados”

¿Quién es Noelia?

Noelia es una cantante y empresaria puertorriqueña nacida en San Juan en 1979. Hija de la reconocida intérprete Yolandita Monge, alcanzó la fama a finales de los años noventa con éxitos como “Tú”, “Candela” y “Clávame tu amor”.

A lo largo de su carrera ha incursionado en géneros como el pop latino y la música urbana.

También puedes leer: