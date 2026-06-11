¿De dónde es EJAE? La cantante que interpretó el Himno del Mundial 2026

EJAE interpretó junto a Andrea Bocelli el Himno del Mundial 2026, la canción ‘DNA’, momentos antes del arranque del partido inaugural México vs. Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México frente a 88 mil personas.

La productora que apenas comienza con su carrera como artista solista lleva años tras bambalinas y ahora, tras haber ganado un Oscar 2025 por su canción ‘Golden’, sigue cumpliendo sueños, ahora junto a uno de los tenores más importantes del mundo.

¿De dónde es EJAE?

EJAE saltó a la fama internacional en 2025, después del gran éxito de la película Las Guerreras del K-Pop, donde ella le presta su voz al personaje de Rumi para interpretar canciones como ‘Golden’ o ‘How It’s Done’, entre otras.

Sin embargo, hay muchos detalles que el público desconoce sobre la cantante, pues suele mantener los pormenores de su vida privada lejos de los reflectores. Es así que muchas personas no saben cuál es su nacionalidad, aunque no es algo que oculte.

El nombre real de al artistas es Kim Eun-jae y es una cantante, compositora y productora discográfica surcoreana-estadounidense. La canción ‘Golden’ de la banda sonora de Las Guerreras del K-pop la hizo obtener un Oscar por Mejor Canción en una Película.

Comenzó como aprendiz en SM Entertainment en 2003 y estuvo en la empresa por 12 años, pero su debut no fue aprobado. Ante la negativa, se mudó a Estados Unidos para probar suerte y terminar sus estudios en la escuela de artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

Tras graduarse, Kim se dedicó exclusivamente a la composición y producción musical. Ha trabajado en el pasado para agrupaciones importantes de k-pop femenino como Aespa, Twice o Red Velvet, entre otros.

El 24 de octubre de 2025, debutó en solitario con el sencillo ‘In Another World’. La famosa se ha mostrado orgullosa de sus logros y compartió su emoción sobre su participación en la inauguración de la FIFA.

“No puedo creer que eso acaba de pasar, es un gran honor”, escribió EJAE en su cuenta de Instagram después de su participación en el Mundial 2026 junto a Andrea Bocelli.

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