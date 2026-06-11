Alejandro Fernández canta el Himno Nacional en partido inaugural del Mundial 2026

Alejandro Fernández formó parte de la alineación por la inauguración del Mundial 2026, donde fue el encargado de interpretar el Himno Nacional previo al inicio del partido México vs Sudáfrica.

El cantante cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y forma parte de una de las dinastías más importantes de regional mexicano en el país, por lo que su participación había generado amplia expectativa en el público.

#LoÚltimo 🎤⚽️ “¡Estamos listos!”, expresó Alejandro Fernández a su llegada al Estadio Ciudad de México, donde será el encargado de interpretar el Himno Nacional durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026.



🇲🇽 El cantante mexicano pondrá voz a uno de los momentos más… pic.twitter.com/0Ae6XMYK8E — xevt - xhvt (@xevtfm) June 11, 2026

Alejandro Fernández entona el Himno Nacional Mexicano en el Mundial 2026

Sin duda alguna, la interpretación del Himno Nacional en una justa deportiva de la magnitud del Mundial 2026 prometía un momento lleno de solemnidad donde todos los ojos estarían puestos en Alejandro Fernández.

El momento llegó antes del arranque del partido México Vs Sudáfrica y después de que Shakira, J Balvin, Belinda, Maná y más artistas encendieran el estadio con el show de inauguración.

La ceremonia de himnos comenzó con unas palabras de parte de Salma Hayek y desfilaron las banderas de las 48 selecciones participantes del torneo. Por su parte, Andrea Bocelli interpretó ‘DNA’ con EJAE.

Después, las selecciones de México y Sudáfrica llegaron a la cancha y tras la interpretación de Tyla del Himno de Sudáfrica, llegó el momento del Himno Nacional Mexicano.

Después de una breve pausa tras ser anunciado, Alejandro Fernández se presentó con su traje de charro negro con dorado para entornar el Himno. Los jugadores fueron acompañados por cadetes del Heroico Colegio Militar.

El cantante logró entonar todo el Himno sin cometer errores en la letra y con la entonación adecuada, sin modificarlo. Esto es un logro, pues en muchas ocasiones las celebridades reciben multas por pequeños pero importantes errores con el lábaro patrio.

Alejandro Fernández canta el Himno Nacional en partido inaugural del Mundial 2026 ı Foto: REUTERS

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