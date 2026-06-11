México confirma su alineación para el juego inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica; ¿Juega Memo Ochoa?

México y Sudáfrica revelaron sus alineaciones oficiales para su enfrentamiento en el Estadio Azteca en el partido inaugural del Mundial 2026. La principal duda entre los aficionados mexicanos era saber si el veterano Memo Ochoa sería el portero titular en lugar de Raúl Rangel. Javier Aguirre despejó la duda y mando al Tala.

El ‘Vasco’ se inclinó por Rangel en el arco para el cotejo entre el Tricolor y los Bafana Bafana, en la segunda ocasión en la que se repite un juego inaugural de Copa del Mundo, pues también chocaron en la apertura de Sudáfrica 2010, cuando empataron 1-1.

Por su parte, el belga Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, mandó de inicio al delantero Lyle Foster, la principal figura del primer rival de México en el Mundial 2026. Juega en el Burnley de Inglaterra y debutó con su selección en 2020.

¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨



Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.



Listos para darlo todo.

¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Alineaciones oficiales de México y Sudáfrica

MÉXICO : Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

SUDÁFRICA: Ronwen Williams, Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Ime Okon, Khuliso Mudau, Jayden Adams, Relebohile Mofokeng, Teboho Mokoena, Tshepang Moremi, Bongokuhle Hongwane y Lyle Foster.

EVG