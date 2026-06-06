Él es Lyle Foster, la estrella de Sudáfrica, el primer rival de México en el Mundial 2026

Lyle Foster (centro) es el futbolista a seguir de Sudáfrica en el Mundial 2026.

Sudáfrica, primer rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, tiene en Lyle Foster a su figura más destacada. Con 25 años de edad, milita como delantero del Burnley, club que descendió de la Premier League a la EFL Championship, la Segunda División de Inglaterra, luego de acabar en el penúltimo puesto de la clasificación.

Nacido en la ciudad de Carletonville, en la provincia de Gauteng, Lyle Foster es un atacante que casi toda su carrera la ha desarrollado en Europa, pues dos años después de haber debutado con el Orlando Pirates de su país se marchó al viejo continente para unirse a las filas del Mónaco.

El jugador estelar de Sudáfrica se caracteriza por su velocidad y potencia física. Le gusta participar en la creación de jugadas y se distingue por su buen remate a corta distancia, además de su zancada para generar espacios a espaldas de los defensas del equipo contrario.

La trayectoria de Lyle Foster en Europa

Lyle Foster llegó al viejo continente en el 2019 para unirse al Mónaco, donde en primera instancia se sumó al equipo de reserva.

En agosto de ese mismo año se unió al Cercle Brugge, filial del equipo de la Ligue 1, por una temporada en calidad de cedido. Acabando dicha etapa se fue a Portugal para incorporarse al Vitória de Guimaraes, donde permaneció hasta el 2022, cuando se traslado al Westerlo de Bélgica.

Fue en enero del 2023 cuando llegó a Inglaterra al convertirse en fichaje del Burnley, que entonces jugada en la EFL Championship. Dos años más tarde, el sudafricano y compañía ascendieron a la Premier League, pero su aventura ahí solamente duró una campaña (2025-2026), pues al terminar la misma descendió para volver de nueva cuenta a la Segunda División.

Lyle Foster con Sudáfrica

Lyle Foster comenzó su etapa como seleccionado de Sudáfrica el 8 de octubre del 2020, cuando debutó en el empate 1-1 contra Namibia en un duelo amistoso desarrollado en el Royal Bafokeng de Rustenburgo, Sudáfrica.

Su primero de 10 goles que ha conseguido hasta el momento con los Bafana Bafana lo consiguió en la derrota de 2-1 a manos de Marruecos el 9 de junio del 2022 en duelo clasificatorio para la Copa Africana de Naciones.

Lyle Foster marcó dos anotaciones en las eliminatorias hacia el Mundial 2026 con Sudáfrica, con la que también registra tres asistencias en los 27 compromisos en los que ha tenido participación.

Su primer gran reto con los Bafana Bafana es el Mundial 2026, en el que los dirigidos por Hugo Broos disputan el partido inaugural contra México el 11 de junio en el Estadio Azteca de la CDMX. Posteriormente enfrentarán a Chequia y Corea del Sur, los otros integrantes del Grupo A de la justa.

EVG