¿Memo Ochoa titular ante Sudáfrica?; esto se sabe AL MOMENTO del 11 inicial de México en el Mundial 2026

Guillermo Ochoa en un partido de la Selección Mexicana ates del Mundial 2026

Faltan ocho días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y una noticia sacuda a la Selección Mexicana, porque de acuerdo con TV Azteca el portero titular en la inauguración ante Sudáfrica será Memo Ochoa.

En un video compartido por Azteca Deportes, se escucha a Carlos Guerrero, mejor conocido como El Warrior, decir: “Sí, Ochoa va a ser titular contra Sudáfrica”. Además que David Medrano comenta: “Memo Ochoa sabe que será titular”.

Los comentaristas de TV Azteca aseguran que Ochoa saldrá como el portero estelar de México para el Mundial 2026, pues funcionaría como especie de homenaje ya que Paco Memo hará historia al estar en su sexta Copa del Mundo.

La decisión recaerá en Javier Aguirre, quien desde hace meses que tiene a Raúl Rangel contemplado como el titular, siendo incluso el Tala el portero que jugó en la Fecha FIFA ante Portugal, en la reapertura del Estadio Azteca.

Aunque el arquero de Chivas ha sido el predilecto por el Vasco, el propio estratega comentó que no hay nada definido y que todos tienen oportunidad de jugar en el Tricolor.

“Los 26 jugadores que estén en la lista final tienen posibilidades reales de jugar, todos son elegibles, es una selección, no son 11 titulares y 15 suplentes”, aseveró Javier Aguirre ante los medios de comunicación.

Memo Ochoa va por su sexto Mundial

Memo Ochoa ha asistido a cinco Mundiales con la Selección Mexicana, pero solamente jugó en tres de ellos. En casa formará parte de su sexta justa, cifra que también alcanzarán Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, fue suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero fue titular en las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En el Mundial 2026 se convertirá en el primer mexicano en asistir a seis ediciones de la máxima cita futbolística.

La presencia de Memo Ochoa en la Selección Mexicana ha generado polémica, debido a que un sector de la prensa y de la afición consideran que su etapa con el Tricolor ya terminó hace tiempo.

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