España celebra su coronación con 1.8 millones de aficionados

Rodri alza el trofeo de la Copa FIFA 2026 en Madrid, ayer.

LA NUEVA campeona del Mundo, España, fue recibida ayer por una multitud que se estima fue de 1.8 millones de personas que abarrotaron las calles de Madrid.

El plantel de 26 jugadores y su cuerpo técnico se reunió con la Familia Real y luego con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras llegar a la capital española un día después de vencer 1-0 a Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey.

“Dar unas inmensas gracias a los entrenadores y jugadores por el estilo de juego, el esfuerzo y la victoria”, dijo Sánchez. “Hemos disfrutado de verdad viéndolos jugar”.

14 goles hizo España en el Mundial de Norteamérica

Posteriormente el equipo subió a un autobús descapotable para un ruidoso desfile por el centro de Madrid. “Stars shine together” estaba escrito en el autobús, que también llevaba fotos de los futbolistas.

Los jugadores —llevando el trofeo de la Copa del Mundo y vistiendo camisetas con las palabras Somos Campeones (We Are Champions)— bailaron e interactuaron con los aficionados a lo largo del recorrido.

“Lo hemos vivido desde la emoción y el orgullo de representar a un país maravilloso con una afición volcada”, resaltó el seleccionador de España, Luis de la Fuente, antes de que comenzara el desfile. “Estamos llenos de alegría”, agregó.

El equipo se desplazó por las históricas avenidas de Madrid desde las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del presidente, hasta la Plaza de las Cibeles, donde las autoridades dijeron a los medios locales que unas 120 mil personas estaban presentes para una ceremonia.

El Tip: Antes de ganar su primer título del orbe, el mejor papel de España era el cuarto lugar conseguido en 1950.

Los jugadores fueron presentados uno por uno antes de entrar al escenario instalado en la plaza. Cada uno eligió la canción que sonaría cuando pasaran. Álex Baena, celebrando su cumpleaños 25, entró con el trofeo de la Copa del Mundo.

El entrenador español Luis De la Fuente fue alzado por los aires por sus jugadores después de ser presentado en la capital ibérica. El director técnico de 65 años estuvo entre quienes cantaron la canción que sonaba para ellos.

El delantero Borja Iglesias actuó como D.J. en un momento, con sus compañeros bailando en el escenario.

Las cantantes Aitana, Ana Mena y Lola Índigo estaban entre quienes entretuvieron a la multitud y a los jugadores.

La ceremonia terminó con toda la selección española levantó el trofeo de nuevo, igual que en la premiación del domingo.