Siempre piensen en su país: Claudia Sheinbaum

El Salón de la Tesorería de Palacio Nacional fue el sitio en el que la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación de deportistas que representará al país del 24 de julio al 8 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana.

La mandataria instó a los 646 atletas que conforman la delegación a que cada vez que estén en competencia sientan orgullo de representar a un pueblo tan grandioso y trabajador, y puso como ejemplo a la Selección Mexicana de Futbol, asegurando que confía en que los atletas también le brinden muchas alegrías a la gente como las ocurridas en las últimas semanas.

El Dato: México recibió la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 12 de octubre al 2 de noviembre de 1926.

“Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario. Siempre piensen en su país. Así se lo dije a la Selección de Futbol cuando tuve la oportunidad de abanderarlos, también dije: “Siempre piensen en su país”. Y la verdad es que salieron a la cancha con un fervor y una convicción que contagió a todo el pueblo de México, y estoy segura que así lo van a hacer ustedes”, resaltó Sheinbaum Pardo durante su discurso en el evento.

La tiradora Gabriela Rodríguez y el clavadista Juan Celaya fueron los abanderados que recibieron el lábaro patrio con el que dirigirán al contingente nacional que desfilará en la ceremonia de apertura de la competencia regional, a celebrarse el próximo viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Claudia Sheinbaum también hizo énfasis en los entrenadores y familiares de los deportistas que acudirán a la competencia que precisamente este 2026 cumple 100 años de vida.

Por su parte, el titular de la Conade, Rommel Pacheco, apeló a la frase “¿Y si sí? “ que cobró fuerzas el último mes, haciendo énfasis en que está convencido que serán varios los deportistas que desde tierras dominicanas traerán el metal dorado a México.

“Vamos a continuar pensando el “¿y si sí?”. Y estoy seguro que cuando ustedes estén compitiendo, no sólo es el “¿y si sí?”, estoy seguro que van a traer esas medallas de oro para México”, dijo Pacheco Marrufo, quien también reveló que el organismo que dirige invirtió 60 millones de pesos para garantizar la participación de los atletas tricolores en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La ciclista Yareli Acevedo habló en lugar de todos los deportistas que competirán por México en el país caribeño a partir del próximo fin de semana. Aseguró que todos comparten la misión de representar de la mejor manera al país y a la gente que confía en ellos.

“Cada uno de nosotros tiene una historia diferente, pero hoy todas esas historias se unen bajo los mismos colores, porque representar a México es mucho más que competir. Es llevar en el pecho el nombre de millones de personas que creen en nosotros”, remarcó la ciclista de 24 años en Palacio Nacional.

María José Alcalá, titular del COM, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a Rommel Pacheco el apoyo brindado a los deportistas para que lleguen lo mejor preparados a Santo Domingo. “Usted aquí va a encontrar medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce. Y usted va a poder presumir que, estos mexicanos, usted nos guía, nos guía para que el México que queremos siga siendo mucho mejor”, le dijo Alcalá a la mandataria.

Sorpresa por falta de bonos

Los deportistas mexicanos reaccionaron con sorpresa a la noticia a la falta de estímulos y bonos de cara a Santo Domingo 2026, pues en administraciones pasadas los mismos se entregaban a los atletas solamente por participar en la justa regional. Ahora únicamente contarán con ese apoyo los que obtengan medalla.

Cuestionada al respecto, la arquera Alejandra Valencia admitió que hasta el momento no les han hecho saber algo al respecto, pero manifestó su confianza en que eventualmente las autoridades les comuniquen que sí habrá premios económicos.

“Espero que la noticia llegue más adelante, porque normalmente avisan que va a haber bono después del evento, por medalla o por participación, entonces estamos esperanzados de que pueda suceder más adelante”, reconoció la doble medallista olímpica ante la prensa.

“El hecho de que haya un estímulo monetario te motiva todavía más, hace que lo quieras hacer mejor. En este caso no lo hay, pero bueno, esperemos que para futuras competencias, como Juegos Olímpicos o Panamericanos, los haya para motivarnos más. De mi parte se siente feo que no haya”, señaló por su parte el clavadista Osmar Olvera, doble medallista olímpico.