Quiñones y Alvarado, en el top 10 de lo mejor de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de 2026 se presentó como una oportunidad dorada para la Selección Mexicana. Tras una fase de grupos que generó esperanzas y un primer encuentro de eliminación directa (ante Ecuador) que elevó aún más las expectativas, la implacable Inglaterra se convirtió en el verdugo del Tricolor, poniendo fin a un sueño que parecía al alcance de la mano.

A pesar de este desenlace decepcionante, no todo son sombras; el torneo también dejó destellos de calidad que deben ser resaltados.

El Dato: La FIFA reconoció a lo largo del torneo en Norteamérica la trayectoria de Guillermo Ochoa en la portería.

Entre los jugadores que brillaron con luz propia, destacan dos figuras que han demostrado que el talento en México va en ascenso. Julián Quiñones y Roberto Alvarado emergieron como referentes en el equipo dirigido por Javier Aguirre, dejando una huella imborrable en esta edición del Mundial y colocándolos en el top 10, tanto de goleadores como asistencias.

Julián Quiñones se convirtió en uno de los nombres más sonados del torneo. Con un saldo de cuatro goles en cinco partidos, Quiñones se situó entre los máximos goleadores del certamen, ocupando la novena posición en la tabla de artilleros. Este logro lo coloca en un selecto grupo, donde comparte espacio con estrellas de la talla de Vinícius Junior y Mikel Oyarzabal, el último de los cuales es campeón del mundo.

10 tantos marcó México en la Copa del Mundo 2026

Por su parte, Roberto Alvarado se consolidó como otro de los pilares del ataque mexicano. Su contribución fue fundamental, pues no solamente se destacó por su capacidad de desbordar por la banda derecha, sino también por su visión de juego. Con tres asistencias y la creación de cuatro grandes ocasiones, El Piojo se colocó como el séptimo jugador más efectivo en este aspecto, superando a reconocidos futbolistas como Jude Bellingham y compartiendo el ranking con otros nombres como Nuno Mendes y Joshua Kimmich.

A pesar de la atención que sus actuaciones atrajeron durante la Copa del Mundo, el futuro inmediato de Quiñones y Alvarado no parece estar marcado por movimientos drásticos. Los rumores en el mercado de fichajes han situado a La Pantera en la Premier League, un destino que muchos consideran ideal para su proyección.

El Tip: Javier Aguirre dejó su cargo y ahora el banquillo del Tri lo ocupará Rafael Márquez a partir de septiembre.

Sin embargo, su club, Al-Qadsiah, tiene claro que no será fácil desprenderse de su estrella, especialmente después de la reciente ampliación de su contrato. Esto sugiere que el club confía en su potencial y está dispuesto a retenerlo para seguir construyendo un proyecto competitivo y, por lo mismo, le hizo firmar una cláusula de más de 150 millones de dólares.

En el caso de Roberto Alvarado, su situación es diferente. El atacante de Chivas ha mostrado una clara satisfacción con su rol bajo la dirección de Gabriel Milito. Se convirtió en una pieza fundamental en la búsqueda del décimo tercer título de liga para el club, y su edad, junto con el alto precio de su fichaje, complican cualquier intento de mudanza al futbol europeo en el corto plazo. Por ahora, los aficionados podrán seguir disfrutando de su talento en la Liga MX, donde es probable que continúe deslumbrando con su juego.

La actuación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 dejó una mezcla de emociones, desde la decepción por el resultado hasta la satisfacción por el talento demostrado. Julián Quiñones y Roberto Alvarado emergieron como símbolos de esperanza en un equipo que, a pesar de las adversidades, mostró que en México hay calidad y potencial.

A quien también fue destacado por la FIFA fue Raúl Jiménez cuando anotó el segundo gol de México en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del torneo el 11 de junio.

Una imagen de la fotógrafa de AP Natacha Pisarenko captó la alegría de un jugador que marcó de cabeza, seis años después de que su carrera estuviera en peligro cuando jugando con el Wolverhampton se fracturó el cráneo en un choque de cabezas con David Luiz, del Arsenal, y tras el fallecimiento de su padre meses antes del inicio de la justa.

El Tri terminó en el noveno sitio del torneo, el mejor de su historia.