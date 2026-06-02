¡Cruce de leyendas! Memo Ochoa y Julio César Chávez protagonizan inaudito momento previo al Mundial 2026

Memo Ochoa y Julio César Chávez tuvieron un emotivo encuentro en la concentración de la Selección Mexicana.

El exboxeador Julio César Chávez tuvo un emotivo encuentro con el veterano portero Memo Ochoa, en la visita que el expugilista realizó a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, donde la Selección Mexicana ultima detalles para el comienzo del Mundial 2026. El arquero recibió unos guantes como regalo de parte de la leyenda del box.

El guardameta surgido del América compartió en redes sociales su alegría por estar cerca del César del Boxeo, de quien destacó su legado y disciplina, lo cual también resaltó en la persona de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

“Qué gusto recibir la visita de Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán. Dos figuras que representan historia, disciplina, legado y orgullo para México. Crecí viendo las hazañas de Julio César Chávez”, dice parte del mensaje que Memo Ochoa compartió tras su encuentro con Julio César Chávez, el cual acompañó de una serie de fotos que se tomó con el Gran Campeón Mexicano.

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Chávez y Ochoa, dos referentes mundiales deportivos mexicanos

Tanto Julio César Chávez como Memo Ochoa son dos de los principales referentes deportivos de México a nivel internacional en sus respectivas disciplinas.

El César del Boxeo es hasta el momento considerado el mejor pugilista nacional de la historia, luego de la gran cantidad de títulos y triunfos que consiguió en las décadas de 1980 y 1990.

Ochoa Magaña, por su parte, es catalogado por muchos como el mejor portero que ha tenido México por sus actuaciones en Mundiales, y también por su prolongada trayectoria en Europa, pues si bien no es el único cancerbero azteca que ha militado en el viejo continente sí es el que más tiempo ha permanecido ahí, siendo pieza fundamental en cada club del cual formó parte.

¡Visita de alto impacto! 🥊💥@Jcchavez115 visitó a nuestros seleccionados durante su preparación para la Copa del Mundo y de paso dejó algunos tips. 😌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/cDiZsiiVsn — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 3, 2026

Julio César Chávez motiva a la Selección Mexicana

Julio César Chávez visitó a la Selección Mexicana para motivar y alentar a los futbolistas dirigidos por Javier Aguirre a nueve días de que debuten contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

El excampeón saludó a los 26 jugadores convocados y a los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, entre ellos Rafa Márquez, auxiliar del Vasco.

Julio César Chávez, acompañado por Mauricio Sulaimán, aprovechó su visita al CAR para darles algunos consejos a los seleccionados, a los que también les firmó unos guantes y les enseñó la técnica de golpeo que durante muchos años utilizó cada ocasión en la que se subió al ring.

EVG