“Cancha de los Niños”, la exposición para los pequeños en el Papalote Museo del Niño durante el Mundial 2026

La exposición "Cancha de los Niños" llega al Papalote Museo del Niño con motivo de la celebración del Mundial 2026.

El Papalote Museo del Niño inauguró ante la prensa “Cancha de los Niños”, exposición que los pequeños podrán disfrutar para acercarse al futbol y entender los orígenes y cosas esenciales del deporte más popular del orbe con motivo de la celebración del Mundial 2026.

La pinacoteca inaugurada en 1993 se une de esta manera a la fiebre mundialista con esta dinámica para los niños, la cual consta de 14 etapas de juego y aprendizaje, las cuales buscan conectar a los pequeños con otros chicos de su edad para que tengan inolvidables y bonitos recuerdos dentro de algunos años al recordar que su país fue sede de la máxima justa deportiva.

El Papalote Museo del Niño presenta la exposición interactiva “Cancha de los Niños”, una experiencia diseñada para que niñas, niños y familias exploren el deporte desde el aprendizaje, la convivencia y la diversión, en el marco de las actividades rumbo al Mundial 2026.

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“El futbol tiene algo muy especial. Emociona, conecta y crea recuerdos que se quedan para siempre. Con ”Cancha de los Niños" quisimos llevar esa emoción al universo de niñas y niños a través del juego, la creatividad y experiencias que puedan compartir en familia”, aseguró al respecto Alejandra Cervantes, directora del Papalote Museo del Niño, durante la inauguración de esta exposición ante los medios de comunicación.

¿Cuánto tiempo estará la exposición “Cancha de los Niños”?

La exposición “Cancha de los Niños” estará abierta al público del 3 de junio al 23 de agosto en el Papalote Museo del Niño, lo que significa que la misma concluirá un mes después de que termine el Mundial 2026.

Los horarios de martes a viernes son de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Sábados y domingos la hora de apertura es la misma, pero la de cierre es a las 7 de la noche. El museo no está abierto los lunes por cuestiones de mantenimiento.

▶️ #VIDEO |🎬⚽ Descubre el cortometraje de la exposición "Cancha de los Niños" en el Papalote Museo del Niño 👦👧🇲🇽, una experiencia que celebra la pasión por el futbol desde la mirada de las nuevas generaciones.

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Salas interactivas en “Cancha de los Niños”

En “Cancha de los Niños”, los pequeños podrán disfrutar en compañía de otros pequeños y de adultos de salas interactivas en las que podrán medir su fuerza y su altura para cabecear un balón, entre otras cosas.

Zona de calentamiento, Narra tu primer gol, Mundo de los balones y la Portería de los sueños son algunos de los nombres de estas salas interactivas en el Papalote Museo del Niño.

Con la inauguración de “Cancha de los Niños”, este museo ya es uno de los 15 que tienen exposiciones relacionadas con la celebración del Mundial 2026.

EVG