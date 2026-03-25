“Juego limpio. La cancha que nos une” llega al Museo de Memoria y Tolerancia

Se presenta la exposición temporal "Juego limpio. La cancha que nos une"

A falta de 78 días para el comienzo del Mundial 2026 llega al Museo de Memoria y Tolerancia la exposición temporal “Juego limpio. La cancha que nos une”, un recorrido por cinco salas en el que se repasa la historia del futbol, pero también los retos que tiene por delante en pro de una mejor relación entre las personas.

Los aficionados al deporte más popular del orbe y el público en general se encontrarán con reseñas e imágenes que narran el nacimiento del futbol desde el antiguo juego de pelota, y lo harán acompañados del experimentado cronista Alberto Lati y del legendario narrador Enrique “Perro” Bermúdez, quienes con su voz de fondo dan una gran explicación a los asistentes.

La exposición puede visitarse desde el 26 de marzo. ı Foto: Enrique Villanueva

Recuerdos de todos los campeones del mundo

Los asistentes a “Juego limpio. La cancha que nos une” podrán ver recuerdos, fotografías y videos inolvidables de todas las Copas del Mundo de la FIFA.

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Desde aquella primera edición en Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, en el caso de los varoniles, y a partir de China 1991 hasta Australia-Nueva Zelanda 2023 en el caso de las justas femeniles, en el caso de estas últimas de las oficialmente reconocidas, pues la de 1971 en México no fue reconocida por FIFA.

La mayoría de los balones, algunos de los álbumes Panini y algunas de las mascotas de la Copa del Mundo también se encuentran a la vista en esta sala.

Juego limpio. De la cancha a la calle

Esta sala invita a la reflexión. El futbol no debe dar espacio al racismo ni a la homofobia, además de que debe preservar la igualdad entre hombres y mujeres.

Los asistentes pueden ver un recuento de los principales hechos de violencia en los estadios a lo largo de la historia a nivel mundial, como la trágico de Heysel en Bélgica en la final de la Champions League de 1985.

Se exponen varias playeras de la Selección Mexicana. ı Foto: Cortesía

¿Cuándo estará la exposición “Juego Limpio. La cancha que nos une”?

Los aficionados al futbol y público en general podrán asistir a la exposición “Juego limpio. La cancha que nos une” a partir del jueves 26 de marzo en el Museo de Memoria y Tolerancia.

La misma estará abierta al público hasta que termine el Mundial 2026 el próximo 19 de julio, cuando se juegue la final del magno evento en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva York.

EVG