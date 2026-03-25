Esta es la inaudita razón por la que Álvaro Fidalgo no puede utilizar el 8 en la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo podría tener su debut con la Selección Mexicana este fin de semana al enfrentar a Portugal; sin embargo, el mediocampista del Real Betis tendría que hacerlo sin su característico dorsal ‘8′ en la espalda, con el cual se convirtió en una figura en el Club América.

Con información de Gibran Araige, reportero de TUDN, ‘El Maguito’ no puede utilizar el número ocho en su camiseta porque ese dorsal le pertenece a Charly Rodríguez del Cruz Azul y él lo ha utilizado durante el proceso mundialista de Javier Aguirre, por lo que la jerarquía pesa más en este caso.

Aún no se sabe con exactitud qué número utilizará Álvaro Fidalgo en su primera presentación con la Selección Mexicana, pero varios reportes apuntan a que el mediocampista azteca ocupará el 19 en la espalda en esta Fecha FIFA.

Álvaro Fidalgo, uno de los tres naturalizados en la convocatoria de la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo recibió su primer llamado con la Selección Mexicana y tendrá la oportunidad de jugar el Mundial del 2026 si llega a convencer a Javier Aguirre en esta Fecha FIFA, además de que es uno de los tres convocados para los partidos ante Portugal y Bélgica.

Junto con Germán Berterame y Julián Quiñones, ‘El Maguito’ podría ganarse su lugar para la Copa del Mundo y asistir al torneo de la FIFA con el equipo de su segunda nacionalidad, pues apenas este 2026 Fidalgo recibió el papel necesario para poder representar a México en torneos del máximo organismo del futbol mundial.

A pesar de que a muchos aficionados mexicanos y exjugadores no les parece que los naturalizados participen en la Selección Nacional, Álvaro Fidalgo es una gran pieza para el equipo del Vasco Aguirre, pues la baja de Marcel Ruiz por lesión puede cubrirla sin problema el jugador del Real Betis.

✨ Los sueños se construyen paso a paso…

hasta que un día, también se siguen.



Álvaro Fidalgo comienza una nueva historia con México.

¡Bienvenido, Maguito! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/E5jay2DZbc — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

¿Cuántos partidos ha jugado Álvaro Fidalgo con el Real Betis?

Álvaro Fidalgo recibió la oportunidad de irse a Europa para jugar con el Real Betis en LaLiga de España y, desde su llegada al viejo continente, comenzó a ganarse un lugar en el once titular de Manuel Pellegrini, que cuenta con estrellas de talla mundial como Isco, Pablo Fornals, Sofyan Amrabat y Antony.

Pero aun así, ‘El Maguito’ ha sorprendido a la afición verdiblanca con su rendimiento y gran nivel futbolístico; de momento lleva ocho encuentros disputados con el Betis, siete en LaLiga de España y uno en la Europa League, que fue la victoria 4-0 ante el Panathinaikos.

Después de tener su participación con la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA, Álvaro Fidalgo volverá a España para reportar con el Betis y disputar el encuentro ante el Espanyol, antes de que inicien los cuartos de final de la Europa League, competencia en la que los verdiblancos enfrentan al Braga.

DCO