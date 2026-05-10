¡VUELVE EL BEBOTE! Santi Giménez va de titular con el Milan para enfrentar al Atalanta en la Serie A

Santiago Giménez vuelve a ser titular con el AC Milan y buscará quedarse con el puesto en el once inicial para lo que resta de la temporada en la Serie A, pues el mexicano necesita sumar minutos de cara a la Copa del Mundo del 2026.

‘El Bebote’ estará acompañando a Rafael Leão en la zona de ataque durante el encuentro. Es muy importante que los rossoneri consigan una victoria para volver a meterse entre los cuatro primeros lugares de la tabla general y no pierdan su puesto en la próxima campaña de la Champions League.

Santi Giménez solo tiene tres encuentros para convencer a Javier Aguirre de que está listo y en forma para formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pues jugadores como Armando González y Guillermo Martínez están detrás de su puesto.

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¿Cuándo fue la última vez que Santiago Giménez fue titular con el Milan?

Santiago Giménez estuvo fuera de la actividad con el AC Milan por lesión durante cinco meses. La última vez que disputó un encuentro con la escuadra rossoneri fue el 28 de octubre del 2025, fecha en la que también fue titular por última ocasión con el conjunto de Massimiliano Allegri.

Fue en el empate a un gol entre el Atalanta y el AC Milan cuando el delantero mexicano saltó al campo en el once titular de la escuadra italiana; sin embargo, salió en el segundo tiempo al minuto 62 por la lesión que lo mantuvo fuera de la actividad.

Su regreso al banquillo del Il Diavolo fue hasta el 21 de marzo del 2026, cuando entró de cambio por Christian Pulisic en la victoria del Milan sobre el Torino por marcador de 3-2 en la cancha del Estadio San Siro.

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Santiago Giménez necesita sumar minutos para la Copa del Mundo 2026

Santiago Giménez también se perdió la última fecha FIFA con la Selección Mexicana y delanteros como Armando González y Guillermo Martínez aprovecharon para llenarle el ojo a Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026.

Es por eso que en este cierre de temporada el ariete del Milan necesita sumar minutos y meter goles para rectificar que está en ritmo para formar parte del equipo de Aguirre para el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá.

Es por eso que en el encuentro ante el Atalanta, Santi Giménez tiene que salir con olfato goleador para ponerse de nuevo en el radar para ser el segundo delantero de Javier Aguirre en la justa mundialista.

DCO