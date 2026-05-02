“Es el mejor jugador”, la inesperada revelación sobre Santiago Gimenez de un entrenador de clase mundial

Santiago Gimenez recibió un sorpresivo elogio de uno de sus exentrenadores.

Arne Slot, exentrenador de Santiago Gimenez, aseguró, a manera de broma, que el mexicano es el mejor futbolista al que ha dirigido durante su carrera, esto en medio de las dudas de la asistencia del delantero del Milan al Mundial 2026.

“Santiago Gimenez es el mejor jugador que he entrenado nunca”, afirmó el actual director técnico del Liverpool a TNT Sports México.

“Who’s the best player you’ve ever coached?”



🗣️ Santiago Gimenez is the best player I’ve coached. No, of course that’s not true, but Santiago was an amazing player and he helped Feyenoord when I was there winning the league.



Arne Slot. 😅🇳🇱 pic.twitter.com/uhvbUsvpwy — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 2, 2026

Al aclarar que su aseveración sobre Santiago Gimenez se trataba de una broma, Arne Slot agregó que “No lo diría así”, dijo entre risas. “Por supuesto, Santiago es un jugador increíble, me ayudó a encontrar el camino cuando yo estaba allí para ganar la liga”, matizó el extimonel del Bebote en el Feyenoord.

Santiago Giménez, el mejor jugador mexicano para Slot

Sin embargo, Arne Slot dejó en claro que Santiago Gimenez si es el mejor futbolista mexicano al que ha tenido oportunidad de dirigir.

“No sería justo para algunos jugadores con los que he trabajado en los últimos dos años para decir que era el mejor, pero el mejor jugador mexicano con el que he trabajado es definitivamente Santiago Gimenez”, subrayó el timonel del Liverpool.

Santiago Gimenez es hasta la fecha el único mexicano al que Arne Slot ha dirigido en una década en los banquillos.

Goles y logros de Santiago Gimenez con el Feyenoord

Santiago Gimenez anotó 65 goles en 105 partidos de carácter oficial con el Feyenoord entre agosto del 2022 y enero del 2025.

El delantero surgido del Cruz Azul estuvo bajo las órdenes de Arne Slot del 2022 al 2024, año en el que el neerlandés se fue a la Premier League para tomar las riendas del Liverpool.

Santiago Gimenez ganó tres trofeos durante su paso por el Feyenoord, equipo con el que conquisto la Eredivisie en su primera campaña (2022-2023), además de que también se proclamó campeón de la Copa y de la Supercopa de los Países Bajos, estos dos últimos en el 2024.

Las actuaciones del ariete mexicano con el conjunto de Rotterdam llamaron la atención del Milan, club que lo fichó en febrero del 2025. Sin embargo, el Bebote no ha estado a la altura de las expectativas, y recientemente volvió a las canchas tras meses inactivo por una lesión en el tobillo derecho.

EVG