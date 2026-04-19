Así jugó Santiago Giménez en la victoria del Milan ante el Hellas Verona

El delantero mexicano Santiago Giménez sigue sumando minutos con el AC Milan, esperando llegar a la Copa del Mundo 2026. Este fin de semana entró de cambio en la victoria de su equipo ante el Hellas Verona en la Serie A.

Luego de no ver acción la fecha pasada ante el Udinese, el Bebote entró al duelo ante el Verona a los 64 minutos de tiempo corrido en lugar del portugués Rafael Leao. Para mala fortuna del mexicano tuvo pocas oportunidades frente al arco.

We come away from Verona with the victory 💪



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Lo que es una buena noticia es que tuvo tiempo en el terreno de juego y está acumulando ritmo de cara a la Copa del Mundo 2026. Giménez, quien se recuperó de una operación hace unas semanas, necesita cerrar fuerte la temporada para entrar en la lista final de Javier Aguirre.

Aunque fue un partido complicado, el equipo de Santi Giménez superó su visita al Stadio Marcantonio Bentegodi y se llevó el triunfo por marcador de 1-0 con tanto del defensor francés Adrien Rabiot.

Con esta victoria el AC Milan llegó a 66 puntos, cortando una racha de dos derrotas consecutivas. Los rossoneri tienen 19 partidos ganados, 9 empates y 5 derrotas en el campeonato, buenos números que los tienen en el segundo lugar general de la Liga Italiana.

El líder es el Inter de Milan, máximo rival del Milan, que cuenta con 78 unidades. Marchan con cinco caídas, tres empates y 25 victorias.

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Milan sigue con miras a la siguiente Champions League

Con su triunfo ante el colista Hellas Verona el Milan también reforzó sus opciones de clasificarse para la próxima edición de la Champions League.

Los Rossoneri complicaron sus pretensiones tras derrotas consecutivas ante Napoli y Udinese. Pero el triunfo elevó al Milan a ocho puntos por encima del quinto Como, y lo devolvió al segundo lugar después de la derrota del Napoli ante Lazio el día anterior.

La Juventus puede volver a colocarse a tres puntos del Milan con una victoria sobre Bologna más tarde. El Milan recibe a Juventus la próxima semana.

El Milan y el Napoli se encuentran 12 puntos detrás del líder Inter de Milán, con cinco jornadas por disputarse. Si el Inter vence a Torino el próximo domingo y tanto el Milan como el Napoli no logran ganar, los Nerazzurri se asegurarían el título.

Rabiot fue, con diferencia, el mejor jugador de la primera mitad y rompió el empate a los 41 minutos. El internacional francés recuperó el balón en el mediocampo y prolongó hacia su compañero Rafael Leão, antes de irrumpir en área para recibir de vuelta el pase filtrado y definir al ángulo inferior derecho.

Matteo Gabbia disputó su primer partido tras dos meses de baja por lesión y creyó haber ampliado la ventaja del Milan a los 74, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego previo en la jugada.

Gabbia también le negó al Verona una gran ocasión de gol en el otro extremo. Verona quedó 10 puntos de la salvación.

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