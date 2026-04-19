México vs Brasil: ¿Dónde ver el juego de leyendas EN VIVO y GRATIS?

México y Brasil tienen un duelo de leyendas en el Azteca

México y Brasil tendrán un partido de leyendas este domingo 19 de abril en la cancha del Estadio Azteca, duelo que reunirá a algunas de las grandes estrellas de ambas selecciones nacionales.

Este juego forma parte de las amenidades de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. El cotejo entre las leyendas tienen grandes nombres de ambos lados, que se brindarán para darle un gran show a los asistentes.

El partido contará con dos tiempos de 40 minutos y en caso que al finalizar el tiempo regular el ganador se definirá en penaltis. Los juegos de leyendas se han convertido en un evento que le gusta a más gente en diversas partes del mundo.

▶️#Video | ¡TIEMPO PARA LOS AFICIONADOS!🤩

Las leyendas de México se dieron el tiempo de atender a los aficionados que se dieron cita en el entrenamiento previo al encuentro ante Brasil en el Estadio Azteca



📹: @Diegocod23 pic.twitter.com/D2I9FiBSWM — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 18, 2026

¿Dónde ver el juego de leyendas de México vs Brasil?

El partido de leyendas entre México y Brasil inicia este domingo 19 de abril en la cancha del Estadio Azteca. El juego arranca a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por TUDN y VIX Plus.

▶ #Vídeo | ¡ASÍ ENTRENA CHUY CORONA! 🤩

El exguardameta del Cruz Azul inicia su preparación previo a defender el arco de la Selección Mexicana en el partido ante las leyendas de Brasil 🇲🇽⚽🇧🇷

📹: @Diegocod23 pic.twitter.com/QAw72b22PZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 18, 2026

¿Qué leyendas estarán en el México vs Brasil?

Del lado de las leyendas de México podremos ver a futbolistas como Rafael Márquez, Andrés Guardado y Miguel Layún, Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna, Chuy Corona, ‘El Bofo’ Bautista, Francisco Palencia y Gerardo Torrado. El entrenador es Miguel Herrera.

Rafael Márquez, quien será el capitán de este equipo, comentó que “cuando plantearon realizar este la verdad es que me dio mucha ilusión de que se hiciera porque siempre porque siempre trae buenos recuerdos. Esa final de Confederaciones fue muy especial, con un estadio lleno, a tope, con un ambiente impresionante. Yo creo que poco estadios, como el Estadio Azteca, nos hace mucha ilusión volver a pisar y jugar ahí”.

Por otro lado, Edmílson, Kaká y Júlio César fueron las leyendas que dieron sus impresiones previo a saltar a la cancha del Estadio Azteca para medirse a la Selección Mexicana.

“Para nosotros estos partidos son increíbles y hoy que existan estos programas de leyendas de la FIFA, de la UEFA y de las Confederaciones y de los videojuegos ayudan mucho para que las nuevas generaciones puedan conocernos a nosotros y también que podamos transmitir buenos valores a estas generaciones. Jugar en un estadio como el Azteca ante 50 mil personas, será un día muy especial para nosotros”, expresó Kaká.

aar