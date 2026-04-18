Leyendas de Brasil y México visitan Coapa antes de su enfrentamiento en el Estadio Azteca

A menos de dos meses de que inicie el Mundial 2026, las leyendas de México y Brasil se verán las caras en un encuentro amistoso en la cancha del Estadio Azteca y un día antes del enfrentamiento, los exjugadores se dieron cita en las instalaciones de Coapa para una conferencia de prensa y un leve entrenamiento.

Por parte del Tricolor, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Miguel Layún fueron los que atendieron a los medios y dejaron ver su emoción por volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana para disputar un encuentro en el Coloso de Santa Úrsula.

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Las leyendas de México se dieron el tiempo de atender a los aficionados que se dieron cita en el entrenamiento previo al encuentro ante Brasil en el Estadio Azteca



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“Al final es un evento para disfrutar, para pasarla bien, aquí no nos jugamos tres puntos, entonces eso hace más relajado todo. Estoy con ídolos, Rafa (Márquez) lo sabe, está aquí y fue mi ídolo desde Atlas, Kaká otro de mis ídolos, yo estoy disfrutando, sigo amando el futbol como aficionado, ya dejé de ser jugador y como aficionado estoy disfrutando muchísimo”, comentó Andrés Guardado.

Por otro lado, Edmílson, Kaká y Júlio César fueron las leyendas que dieron sus impresiones previo a saltar a la cancha del Estadio Azteca para medirse a la Selección Mexicana.

“Para nosotros estos partidos son increíbles y hoy que existan estos programas de leyendas de la FIFA, de la UEFA y de las Confederaciones y de los videojuegos ayudan mucho para que las nuevas generaciones puedan conocernos a nosotros y también que podamos transmitir buenos valores a estas generaciones. Jugar en un estadio como el Azteca ante 50 mil personas, será un día muy especial para nosotros”, expresó Kaká.

▶ #Vídeo | ¡MIGUEL LAYÚN HABLA SOBRE BRASIL 2014! 🤯🤯

Miguel Layún revela cómo vivieron el partido ante Brasil en el Mundial 2014.

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Tras la conferencia, las leyendas saltaron a uno de los campos en Coapa y comenzaron su entrenamiento, aunque con un ritmo leve. Figuras como Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna, Chuy Corona, ‘El Bofo’ Bautista, Francisco Palencia, Gerardo Torrado, entre otros, son los que participarán en el encuentro, todos ellos comandados por Miguel ‘El Piojo’ Herrera.

Rafael Márquez, quien será el capitán de este equipo, comentó que “cuando plantearon realizar este la verdad es que me dio mucha ilusión de que se hiciera porque siempre porque siempre trae buenos recuerdos. Esa final de Confederaciones fue muy especial, con un estadio lleno, a tope, con un ambiente impresionante. Yo creo que poco estadios, como el Estadio Azteca, nos hace mucha ilusión volver a pisar y jugar ahí”.

El compromiso entre brasileños y mexicanos será este domingo 19 de abril en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO