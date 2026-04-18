Longines Global Champions Tour México 2026: Eugenio Garza gana Trofeo Banorte tras vibrante desempate

El jinete mexicano Eugenio Garza conquistó el Trofeo Banorte, después de un vibrante desempate, en el desenlace del tercer día de competencia en el Longines Global Champions Tour México 2026 en Campo Marte.

El regiomontano, a la monta de Chalouries PS, terminó líder en el concurso de la categoría CSI 5 con un acumulado de 74.12 segundos. El público que se dio cita al evento apoyó hasta el último momento de la prueba al mexicano, que en el desempate entre 14 jinetes fue el que menos tiempo registró (36.55 segundos).

▶️#Video | El público se rinde ante el mexicano Eugenio Garza por su emotiva victoria por desempate en el concurso por el Trofeo Banorte en el Longines Global Champions Tour México (@GCT_events)🥇🇲🇽🐎💯👏#LonginesGlobalChampionsTourMéxico



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Eugenio Garza, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024, acabó adelante del irlandés Cian O’Connor (Genghis Khan) y del francés Simon Delestre (Olga van de Kruishoeve), quienes acabaron segundo y tercero con 37.44 s. y 37.51 s. en el desempate, de manera respectiva.

Xaviera Maurer gana segundo concurso en Longines

La amazona mexicana Xavier Maurer logró su segunda victoria en el Longines Global Champions Tour México 2026, luego de que este sábado terminó a la cabeza en la disputa por el Trofeo Mercedes-Benz.

La hija de Antonio Maurer, mundialista y olímpico en Sydney 2000, ya se había llevado el Trofeo Aeroméxico, por lo que redondeó un gran fin de semana en Campo Marte.

▶️#Video | El público sigue expectante del desempate en la última prueba del día en el Longines Global Champions Tour México (@GCT_events) 🐎🇲🇽



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Mexicanos destacan en día 3 del Longines Global Champions Tour

Los jinetes mexicanos tuvieron un destacado desempeño en el tercer y penúltima día de actividades en el Longines Global Champions Tour México 2026.

A las victorias de Xaviera Maurer y Eugenio Garza se suma la que conquistó Javier Fernández en el Trofeo Conade, concurso de la categoría CSI 2.

Eso no fue todo, pues Arturo Parada tuvo un gran recorrido en el concurso por el Trofeo GNP Seguros, de la categoría CSI 5, en el que terminó segundo del podio a la monta de Valento con 61.70 segundos.

Arturo Parada, uno de los jinetes mexicanos más destacados, acabó segundo en esta prueba, la cual ganó el italiano Emanuele Gaudiano, quien condujo a Nikolaj de Music con tiempo de 61.29 segundos.

Al final del concurso por el Trofeo GNP Seguros, Stella Artois le entregó un reconocimiento a Nicolás Pizarro por ser el mexicano mejor rankeado por la Federación Internacional Ecuestre. Pizarro acabó quinto en esta prueba con 64.13 segundos a la monta de Farino du Guinefort.

EVG